ZLOSTAVLJAO GA BIVŠI SELEKTOR SRBIJE?! Čuveni fudbaler javno otkrio šta se dešavalo!

Mnogi poznati i priznati treneri vodili su fudbalsku reprezentaciju Srbije, ali sada su isplivali detalji o bivšem selektoru, koji su mnoge zaprepastili.

FOTO: Aleksandar Ilić

Poznati bivši fudbaler Atletik Bilbaa Manuel Manu Sarabija, napisao je autobiografiju, u kojoj je opisao i period dok ga je vodio nekadašnji strateg "orlova" Havijer Klemente, o kome je izneo brojne nepoznate detalje.

- Četiri sezone sam bio žrtva mobinga. Sukob koji me je stavio u centar pažnje, povezao moje ime sa najvećom krizom u istoriji kluba i učinio da se reč 'kontroverza' povezuje sa mojom fudbalskom karijerom. Iskustvo koje sam prošao bilo je zlostavljanje od strane Havijera Klementea. Besmislica koja mi je tokom godina prouzrokovala ogromno psihološko iscrpljenje koje me moglo slomiti, ali nije zahvaljujući mojoj snazi i podršci mog najužeg kruga ljudi - rekao je Sarabija.

Havijer Klemente / FOTO: M. Vukovadinović

Dodao je i da je Klemente sve pokušao da bi ga isprovocirao.

- Pokušao je sve. Pokušao je da me proda, da me izbaci iz sastava, da me provocira kako bi mi olakšao odlazak, da traži da budem kažnjen, da pokuša da udalji moje saigrače, da potkopa podršku koju sam imao od navijača i medija svojim optužbama i insinuacijama... Njegova strategija je bila da reagujem na neke od njegovih brojnih provokacija, što bi mu olakšalo posao. Ali sam mu se suprotstavio, nisam dozvolio da me slomi, nisam trpeo njegove proizvoljne akcije i zloupotrebu moći, ali mu nikada nisam dao ni najmanji razlog, znao sam da bi to bio moj kraj. Ono što sam morao da prođem bilo je veoma teško.

Recién llegado a casa, 'Chaval,¿Quieres venir al Athletic?. Libro de Manu Sarabia junto a Begoña Armesto, y editado por @al_poste.



La historia de Manu Sarabia desde sus inicios en San Pedro hasta que colgó las botas en el logroñés. pic.twitter.com/cZcxsEuxrK — Blog Literatura Deportiva 🏆 (@TardesDeDomecq) October 16, 2024

Na kraju je odlučio da "odmota klupko".

- Zaključao sam svoje uspomene. Više od 38 godina strogo sam se pridržavao odluke koju sam tada doneo da ne govorim o toj situaciji i, pre svega, da ne odgovaram na kontinuirane provokacije koje sam primao od Klementea tokom svih ovih godina. Ne živim od besa i kontroverze, to nije moj stil. I nisam želeo da reagujem na njegovu ličnost, iako sam svestan da me je tišina povredila. Odlučio sam da prekinem eskalaciju laži i uvreda u kojima je Klemente učestvovao više od tri decenije. Čini mi se apsolutno nepravednim da ljudi pamte da sam bio zajednički odgovoran za najveći prevrat u istoriji Atletika protiv Barselone. Zajednički odgovoran za sukob koji je obeležio putanju obojice i kluba, i koji je doveo do podela među navijačima koji su uvek ostajali ujedinjeni i lojalni svom timu. S vremenom mislim da se ovo pitanje zamagli i trivijalizuje, pa smatram da je prikladno staviti na papir šta se zapravo desilo - zaključio je bivši fudbaler u svojoj autobiografiji.

Sarabija je igrao 11 sezona za prvi tim Atletika i na 383 meča dao je 118 golova, dok je Havijer Klemente preuzeo selekciju Srbije posle kraha na Mundijalu u Nemačkoj 2006. ali se nije dugo zadržao na toj klupi. Zabeležio je neuspeh u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Austriji i Švajcarskoj 2008. pa je posle samo godinu dana otišao sa ovog mesta.

