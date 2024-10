DALI SMO SADA PARTIZANU 2 MILIONA DA BI MOGLI DA IGRAJU EVROPU: Vučić - Bolje da su te pare potrošili na neke druge stvari

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Jutra" na TV Prva gde je između ostalog govorio o stanju u srpskom sportu.

Vučić ističe da su FK Partizan prebacili sada 2 miliona evra, da bi mogli da igraju u Evropi.

- Bezveze je to, bolje da su te pare potrošili na neke druge stvari. Da im to objasnite, nemoguće je i nemoguće je razgovarati o tome, zbog navijačkih strasti. Sa ljudima je nemoguće racionalno razgovarati. Evo sada je Partizan postavio svoju upravu, legende svoje. Želim im sve najbolje. Tražili su pare, dobili su, daćemo im još novca, ali nije to beskrajan ćup. Daćemo im više nego Zvezdi. FK Crvena Zvezda i KK Partizan su isplatili svoje dugove. Suočavaće se sa problemima i pomagaćemo im. KK Partizan će dobiti nešto više novca u budućnosti. Ja sam zahvalan i Neši Milšpedu i Nikoli Petroviću, i svima koji im daju novac - rekao je predsednik.

On ističe da je zadovoljan zbog FK Crvena Zvezda i KK Partizan, i poželeo punu sreću novoj upravi Partizana.

- Ono u Monaku je bilo mnogo teško za gledati. Danas je velika razlika između top igrača, nije to pitanje igrača. I reprezentacija će morati da bude bolja, moraćemo da rešavamo mnogo stvari tu. Mora tu da bude mnogo dobrih stvari. Naša dva košarkaška kluba su i dalje među prvih 12 u Evropi. I morate znati da ne postoji nijedan klub u Evropi koji ima veću podršku od KK Partizan i Crvena zvezda. Ni Olimpijakos, ni Panatinaikos, ni Real ni Barselona - kazao je Vučić.

