"NEVEROVATAN KVALITET, MOŽE DO 30 GOLOVA U SEZONI!" Nekadašnji fudbaler Juventusa oduševljen Vlahovićem

Đanluka Zambrota, nekadašnji fudbaler Juventusa i Milana, ocenio je dosadašnji tok Serije A, a posebno je prokomentarisao i napadača ''stare dame'' Dušana Vlahovića.

- Inter je dominirao prošle sezone u Seriji A, pa su oni glavna meta ove sezone. Ipak, Napoli je na vrhu, još ne igra Evropu, oni imaju vremena da se pripreme bolje za sve utakmice Serije A. Juventus je blizu, dobro su igrali u Ligi šampiona, mogu još bolje u Seriji A. Mogu da se bore za Skudeto - rekao je Zambrota za "Gazetu".

Posebno je nahvalio Antonija Kontea.

- Kada sam stigao u Juventus, on je bio kapiten, imao sam ga i u reprezentaciji. Već tada je bio lider i motivator, čovek iz svlačionice. Uvek je fokusiran da ne izgubi. Uvek traži najviše od igrača - rekao je o Konteu Đanluka Zambrota.

O Dušanu Vlahoviću ima dosta lepih reči.

- Protiv Lajpciga je postigao dva izuzetna gola, baš kao pravi napadač. Ima neverovatne kvalitete, treba mu vremena i dobrih lopti, ali može on i sam da stvori šansu. Da, on može da stigne do 25-30 golova u sezoni - rekao je Zambrota.

