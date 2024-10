''IGRAČI ZNAJU KO ĆE IGRATI!'' Selektor Srbije pred meč sa Švajcarskom u Ligi nacija

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratiće se javnosti pred utakmicu protiv Švajcarske u okviru Lige nacija. Konferenciju možete pratiti uživo na portalu ''Novosti''.

FOTO: Tanjug/Nemanja Jovanović/BG

Konferencija je gotova!

Da li se oseća pritisak?

- Mi smo ovu Ligu nacija krenuli protiv Španije, najjače ekipe, pa smo onda usred nekog malo većeg umora izgubili u Danskoj i sada je naravno sledeća stanica Švajcarska bez obzira na to šta je bilo u prošlosti. Što se našeg tima tiče, ima mnogo novih imena i nema onih koji su bili tu. Koncentrisani smo maksimalno da igramo na visokom nivou i da probamo da pobeidmo i za to se spremamo. Neće biti lako i to svi znamo, igramo utakmicu kod kuće i stalo nam je da ostavimo dobar utisak i da obradujemo Srbiju jer su svi srećni kada reprezentacija pobedi i ja to znam. Daćemo sve od sebe, nemojte imati dilemu. Verujem da možemo do cilja - poručio je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

Stanje u ekipi i ko će biti kapiten?

- Morate igru graditi na svim segmentima, svi su jako važni, drago mi je da smo u tom jednom segmentu napravili pomak u pozitivnom smislu i to je defanzivni deo. To me raduje, ali nisam presrećan da je perfektno uvek ima prostora da napreduješ. Napad... Zavisi mnogo toga, kako trčite, igrate, improvizacija, tehnički detalji, da li je dobar centaršut, koja stativa, gde se odbila lopta, da li ste spremni za tu vrstu izazova, fizička sprema, u fudbalu svi igraju sve. Najteža stvar u fudbalu je postići gol, da je to lako svi bi bili šampioni kao u vaterpolu. Nije tako. Radimo na tome da kao tim delujemo dobro da budemo organizovani i u taktičkom smislu da napadamo, kontre da imamo ako se ukaže prilika i tako dalje. Mnogo je tu važnih stvari, fudbal je repeticija, ne možete da izmislite toplu vodu jer ona već postoji. Sve to vam daje više šansi da uspete. Mi smo bazirani na kolektivnom duhu, timskom duhu, takvi želimo da počnemo i završimo utakmicu. Ljudi koji prate i vole reprezentaciju da nagrade momke za trud koji urade na terenu. Nije sve do vas, ima i protivnik koji vam ne dozvoljava da postignete gol i mnogo je tu prepreka. Meni je važno da su momci motivisani. Sve su to dobri predznaci za ono što nas očekuje i ubeđen sam da ćemo krenuti utakmicu maksimalno motivisano, borbeno i da ćemo poštovati zamisli za koje ćemo se dogoviriti. A što se kapitena tiče, pored mene je.

Da li postoji bojkot pojedinih igrača?

- Ja razumem da će štampa svašta da kaže da se svašta prodaje i sve se radi za klikove. Ne želim nikome da se pravdam. Znam ko sam i šta sam i koliko sebe dajem za reprezentaciju i meni je bitno da selektor, savez i navijači to znaju. Nemam povrede, oporavio sam se, to je to, 12 godina sam u reprezentaciji i možete da videti na koliko sam okupljanja bio i koliko sam propustio. Ne želim da dajem izjave o svemu tome. Spreman sam da pomognem ekipi i nadam se dobroj utakmici

Kakav su utisak ostavili potencijalni debitanti?

- Apsolutno su zaslužili poziv za reprezentaciju i ovo treba da im bude podstrek. Maksimović, Čumić, da ne nabrajam a svi oni su nosioci u klubovima i igraju jako dobro pa su zaslužili da budu ovde. Svi imaju potencijala i mislim da je mentalitet taj koji će pokazati kako treba kako žele da rade na sebi, da igraju u klubovima i da opet budu ovde na spisku. Kvalitet imaju, a mentalitet je taj koji odlučuje kakvi će igrači biti.

Da li imate dilemu oko sastava?

- Nemam dilemu. Sad, o sastavu ne bih govorio, jer nije ni pametno i imam sliku ko će istrčati sutra i igrači to znaju.

Zajedništvo, disciplina... Šta kaže Mitrović?

- Igrali smo taktički perfektno proteklih par mečeva i falilo je malo sreće da pobeidmo, ali smo izgledali kompaktno i čvrsto, sve kontre i polu kontre smo bili opasni i gol je visio u vazduhu. Jedna utakmica koja nam daje podstrek za budućnost je Španija koja je prvak Evrope i svi su očekivali da primimo 3,4 gola. Pitali su se samo koliko ćemo golova primiti, a mi smo pokazali kako želimo da izgledamo u budućnosti. Ta utakmica je podstrek kako bismo terbali da izgledamo u narednom periodu.

Aleksandar Mitrović je upitan da li može da pomogne Srbiji da pobedi Švajcarsku i da li je motiv sve što se ranije desilo?

- Pre svega, dobar dan. Mislim da smo u početku davali dosta golova i primali. Sada teško primamo, a slabo dajemo... Nadam se da ćemo napraviti balans i biti dobri na obe strane. Utakmica protiv Švajcarske je teška i imamo iskustva svi, a i njima i nama se oprostilo 5,6,7 igrača u odnosu na prošle mečeve. Očekuje nas jako teška utakmica sa ekipom koja je jako dobra i sa dobrim trenerom što smo videli i na EP i bilo bi lepo da pobedimo i još ako dođe koji gol bilo bi perfektno. Bitno je da kao ekipa igramo dobro, a kada se to desi dolaze šanse i golovi. Ako odigramo kako znamo, golovi će doći.

Andrija Maksimović debituje. Ko još može da debituje?

- Zavisi sve od mnogo stvari i same igre, rezultata, šta i kako se bude dešavalo. Nikada nemam zapisano u svesci kada ću koga menjati, ali ima i takvih koji zapišu kada koga menjaju. Ja nisam taj tip trenera i po svojoj nekoj proceni, tome što se dešava na terenu, povlačim neke poteze. Za malog Andriju je to lepa vest jer on predstavlja budućnost. Ima 17 godina i nivo igre koji je takav kakav je i mene je nateralo da ga pozovem u A tim. Moja želja je da debituje i on će debitovati da li kao starter ili sa klupe, ali će sutrašnji dan pamtiti kao početak njegove reprezentativne karijere. Ostali su tu takođe, imali smo personalnih problema, to svi znamo, nemamo Vlahovića, Ilića, Sergeja, Živkovića... Pola tima, jel tako? Neću to da bude alibi, ovi igrači koji su tu oni su zaslužili da budu tu, a oni čekaju svoju šansu da dobiju koji minut i da osete kako je igrati za A tim.

Ne igra Šaćiri, koliko je to bitno? Džaka provocira često, kako je sada sa incidentima i ima li straha?

- Šaćiri je veliki igrač, ali svemu dođe kraj. On je obeležio period svoje karijere na visokom nivou i sada to prestaje, a imamo i mi igrače koji su prestali da igraju za reprezentaciju. Džaka je jedan od najboljih veznih igrača u Evropi, nema potrebe za provokacijama ni sa naše ni sa njegove strane i ovo je samo još jedna utakmica u kojoj verujem da neće biti tih stvari. Igračima sam rekao da se fokusiraju na igru i na ono što treba da radimo. Sve će to proći u fer plej igri, a kod Džake me brine što je veliki igrač i što moramo da budemo oprezni i da ga zaustavimo jer je alfa i omega Švajcarske. Ako ga neutrališemo veće su šanse da dođemo do željenog rezultata. Granit Džaka može da bude jedan od problema samo u fudbalskom smislu, a ove druge stvari ne treba potencirati ni pričati o tome, jer smo svi svesni da tim stvarima nema mesta niti potrebe da se o tome priča.

Ova utakmica nema toliki rezultatski značaj.

- Kada reprezentacija igra svaka utakmica je važna. Važan je pristup, stil igre, svi ti elementi koji treba da krase jednu ekipu mi mormao da pokažemo i rezultat je važan bez obzira što je Liga nacija jer su ovo teške provere sa ekipama koje su u vrhu evropskog fudbala. Utakmica sa Švajcarskom je u tom rangu, Švajcarska poseduje kvalitet kako individualnom tako i u kolektivnom smislu. Oni već 20-ak godina u kontinuitetu igraju na velikim takmičenjima i sa te strane mi se dobro poznajemo. Grupa igrača koja je tu dugi niz godina i istrčaće na teren, znamo se svi dobro i ne očekujem iznenađenja što se taktike tiče. Nema nikakvih tajni, zbog svih ovih stvari očekujem tešku i borbenu utakmicu, da damo svoj maksimum i probamo da pobedimo jer svaki pozitivan rezultat koji se rezultuje u pobedi podiže samopouzdanje i vraća osmeh i raspoloženje kod igrača i navijača, javnosti, medija.

Kakva je atmosfera?

- Mogu da kažem da sam veoma zadovoljan kako su igrači trenirali, raidli, ponašali se, nemamo kadrovskih problema. Svi su spremni, grupa igrača koja je prisutna na okupljanju je spremna za sutrašnji meč. Zadovoljan sam, za trenera je najvažnije da niko nije povređen i da možemo da računamo na sve. Radili smo po planu i programu, zakazan je trening za 17:30 na Čairu u Nišu, što je dobra odluka i srećni smo što smo na jugu Srbije na prelepom stadionu.

BONUS VIDEO: "JOŠ MNOGO STVARI IMAMO DA POPRAVIMO": Centar crveno-belih nakon trijumfa u Evroligi

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.