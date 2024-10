SVE JE OTKRIVENO! Vanda Nara varala Maura Ikardija sa ovim fudbalerom

Pre dve godine se povezivao sa Crvenom zvezdom, mediji su pisali da je navodno bio na korak od Marakane kao slobodan igrač, da bi potom Keita Balde potpisao za Spartak iz Moskve!

FOTO: Printskrin/Instagram/wanda_nara

Danas je senegalski reprezentativac član turskog Sivasa, ali i sapunice koja se polako razvila nakon tvrdnje njegove bivše žene Simone Guatijeri da ju je varao sa Vandom Narom.

Keita i Simona su svoju vezu započeli 2017. godine, venčali su se 2022. i razdvojili 2024.

Foto: Profimedia

- Trebalo je da se vratim u Moskvu, ali nisam, jer sam saznala za njegov sastanak sa suprugom Maura Ikardija, Vandom. Ona je doletela kod njega u trening kamp Spartaka u Emiratima. Uradio je najgoru moguću stvar - otišao je sa tuđom ženom, koja se samo igrala s njim. Za mene se ovaj brak odmah završio. Porodica je uništena. Imali smo predivno venčanje sa 200 gostiju, ali samo nekoliko meseci kasnije smo se razdvojili - rekla je Simona u jednom intervjuu.

Foto: Instagram

Simona je otkrila da ju je baš Mauro Ikardi upozorio na tajni sastanak između njenog supruga i Vande.

- Ti i dalje postavljaš slike sa svog venčanja, a on poziva Vandu u Dubai. Žao mi je da te ovako vidim, kažem to iskreno - Maurove su reči koje je uputio Simoni, dok je Argentinac potom za "Via Pais" otkrio:

- Ja sam samo upozorio jadnu prevarenu ženu, svesnu da njen muž ne prestaje da piše mojoj ženi (još nismo razvedeni) već neko vreme. Takođe imam poruke, slike i sve što je poslao preko privatnih poruka na Instagramu, jer mi je moja žena to poslala.

Balde je, inače, bivši igrač Lacija, Intera i Monaka, dok na Mundijalu u Kataru nije igrao zbog toga što je suspendovan zbog pozitivnog nalaza na nedozvoljene supstance koji je dobio u aprilu igrajući za Kaljari protiv Udinezea.

(Telegraf)

