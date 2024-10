I PIKSI IMA SVOG JAMALA: Selektor Srbije jedva dočekao najmlađeg reprezentativca

GDE si, Jamal... Ovim rečima je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković dočekao na prozivci u Staroj Pazovi najmlađeg reprezentativca Srbije. Andrija Maksimović, momak koji je početkom juna napunio 17 godina i zbog kojeg ljudima u kancelarija u Ljutice Bogdana zaiskri pogled, a navijačima već zaigra srce kada vide šta zna sa loptom, pamtiće valjda i ove dane do kraja karijere.

Mogao bi Maksimović slobodno u školi da se pohvali rečenicom: I ja sam video Piksija! Istog onog Piksija koji ga je počastio novim nadimkom, jer zašto bi samo kolega De la Fuente imao svog Jamala. Isti taj Piksi toliko dobro prati svaki minut i svaki potez Andrije Maksimovića, da ga je na dočeku u Staroj Pazovi pitao i:

- Što te menja onaj ?

Mislio je Stojković na kolegu Milojevića iz Zvezde, koji je Maksimoviću na mečevima protiv Partizana, Intera i IMT davao u proseku po 70 minuta na terenu, a kasnije je u šali nastavio da je to verovatno zbog toga što trener Zvezde želi da mladi ofanzivni vezista bude što spremniji za eventualni debi u najboljoj "A" selekciji svoje zemlje.

Pričao je kasnije i Maksimović, posle prvog treninga sa starijima, iskusnijima i poznatijima od sebe, o izazovima koji su pred njim.

- Često sam ovde u Pazovi bio sa mlađim selekcijama, pre svega kadetima, sada evo sa A timom, što mi je bio san. Sve je to bila šala, nazvao me je "novi Jamal", rekao mi je samo da se opustim, treniram i da ću verovatno debitovati protiv Švajcarske - kaže Maksimović.

U Zvezdi ga zovu novi Mesi, selektor ga je nazvao Jamal...

- Sestra me zbog frizure nazvala Mesi, on je tada isto imao dužu kosu. Ostao mi je nadimak, kasnije sam igrao u školi fudbala "Vlada Dimitrijević", došao zatim u Zvezdu. U Novom Pazaru je legenda fudbala Adem Ljajić, vratio se iz inostranstva i podigao grad na noge. I on mi je idol, jer smo obojica iz istog grada. Protiv Jamala sam već igrao na kadetskom Prvenstvu Evrope, obojica smo dali gol, voleo bih da se opet sretnemo na terenu. Iza sebe imam dva prvenstva u uzrastu do 17 godina, u Mađarskoj sam igrao sa godinu dana starijim igračima, postigao dva gola protiv Španije i Italije. Na Kipru smo stigli do polufinala, poraženi smo od Portugala, ali dali smo svi maksimum. Zovu me sada Mesi, ali voleo bih jednog dana da me pamte kao legendu Andriju Maksimovića. Da ostavim trag u fudbalu - sjajno rezonuje mladi igrač.

Maksimović je postao najmlađi debitant u istoriji našeg fudbala u Ligi šampiona. Italijanski mediji dali su mu visoku ocenu i dobre komentare, uprkos Zvezdinom ubedljivom porazu (0:4) od Intera:

- Pre meča sa Interom svi su me pitali da li imam strah, tremu, rekao sam da nemam. Pokazao sam na terenu i da me nije strah i da imam karakter. Ko je ostavio najveći utisak na mene od igrača Intera? Pa, Arnautović. Snažan je, svuda ga je bilo. Mogao sam Zomeru da dam gol, ali nisam imao ni sreće - dodaje Maksimović.

Odradio je prvi trening sa A reprezentacijom, a interesantno je čuti ko je idol Andriji od novih saigrača:

- Aleksandar Mitrović! Protiv Portugalije je postigao onaj gol i odveo nas na Svetsko prvenstvo.

