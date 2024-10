"OVO JE I VIŠE NEGO ŠTO SAM OČEKIVAO": Evo šta je Savo Milošević rekao posle prve pobede po povratku u Partizan

NAKON četiri godine Savo Milošević je ponovo seo na klupu Partizana i odmah je upisao pobedu protiv Tekstilca sa 4:1. Utiske posle meča izneo je novi strateg kluba iz Humske.

Šef stručnog štaba "parnog valjka" je zadovoljan bio onim što je video na terenu, s obzirom na to da nije imao puno vremena da radi sa ekipom.

- S obzirom na celokupnu situaciju, i rezultatsku i psihološku koju smo zatekli u klubu, ovo je i više nego što sam očekivao. Očekivao sam više problema. Momci su uspeli da sprovedu sve što smo radili u prethodna četiri dana i ispoštovali od početka do kraja. Mislim da smo i u prvom poluvremenu zaslužili da vodimo, to sam i rekao igračima u svlačionici i ako nastavimo ovako, nećemo imati problema. Sve je ovo proces. Rezultati najbolje rešavaju krizu. Dobra stvar je što imamo pauzu, ali nismo izašli iz krize, ima još puno stvari koje možemo bolje. Ovo je već danas bilo solidno, rekao sam da ekipa može bolje i može i od ovoga bolje. Ali ne može tako brzo. Što se tiče taktičkog dela i voljnog momenta, ispoštovali su sve od prvog do poslednjeg igrača, sve što smo tražili - rekao je Milošević za "TV Arena sport".

Ovo je bio treći vezani meč kako je Partizan skrivio penal.

- To su očigledno neke stvari koja su zaoštavština i nemoguće je da se sve isprave. Dobra stvar je što nismo danas platili veliku cenu. To su individualne greške koje će se smanjiti kada igrači budu imali više samopouzdanja. To je i bilo za očekivati. Dolaze utakmice i protivnici koji će predstavljati mnogo veći izazov. Idemo korak po korak, ne smemo da letimo, ovo danas je bilo dobro. Imamo još puno utakmica do decembra. Dobro je da možemo da nastavimo u dobroj atmosferi, jer stvari mogu malo da se ubrzaju.

Konačno može da bude i malo osmeha u ekipi, pošto je ovo bio drugi vezani trijumf.

- To je neko moje viđenje stvari. Ovako psihološki stresan posao je dovoljno stresan spolja, da bi mi sami sebi pravili pritisak. Mogu stvari da se rade ozbiljno i disciplinovano, ali sa osmehom na licu. Ta pozitivna energija je preduslov da dođe do poboljšanja. Na kraju, ta atmosfera među igračima dolazi od nas iz stručnog štaba. Biću ja još zadovoljniji, kada dođu bolji rezultati i igrači će se smejati, mada ja već sada insistiram na tome - zaključio je Milošević.

Podsetimo, Partizan naredni meč u Superligi Srbije igra 19. oktobra u gostima protiv Novog Pazara.

