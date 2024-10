FRKA U JUVENTUSU! Dušan Vlahović rekao NE "staroj dami", šta dalje?

Napadač Juventusa Dušan Vlahović (24) ne pristaje na ponudu kluba u vezi sa produžetkom saradnje, ali koja podrazumeva i smanjenje plate, piše Kalčomerkato.

Foto: AP

Radi se o ponudi produžetka ugovora do 2028. ili do 2029, po kojoj bi po sezoni inkasirao osam miliona evra, ali naš reprezentativac traži 10 miliona evra, plus bonuse.

Prema važećem ugovoru, do juna 2026, Vlahoviću naredne sezone sleduje skok godišnje plate na 12 miliona evra, što mu apsolutno odgovara, a i čini ga najplaćenijim fudbalerom u Italiji.

Pregovori se nastavaljaju, ali tek u decembru, ako i tada ne nađu zajednički jezik, Srbin će najverovatnije put Ostrva.

