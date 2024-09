"MISLIM DA JE OVO PRVI PUT": Vladan Milojević se oglasio pred utakmicu Partizan - Crvena zvezda

PARTIZAN i Crvena zvezda odigraće prvi ovosezonski večiti derbi. Meč se igra u Humskoj, a pred 174. okršaj večitih rivala govorio je trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nije šef stručnog štaba šampiona Srbije bio mnogo upućen u dešavanja na stadionu Partizana.

- Dolaskom ovde sam čuo da se nešto dešavalo. Nisam u priči, tako da ne bih komentarisao - rekao je Milojević.

Zvezda će na ovom meču biti lišeni pomoći prve opcije na desnom beku Ognjena Mimovića koji se povredio na meču sa Benfikom.

- Sve utakmice se spremaju na neki isti način. Posle utakmice u četvrtak imamo kadrovskih problema. Nismo imali puno prilika za trening. Moraćemo da vidimo u hodu kako ćemo. Imam dosta varijanti u glavi. Mislim da je ovo prvi put da do pred utakmicu neću doneti odluku koji tim će igrati. To je sastavni deo fudbala. Nismo želeli i očekivali. Sreća u nesreći je što Mimović neće dugo odsustvovati. Radio je i igrao dobro. Jeste da nam je dosta stvari poremećeno, ali šta da radim.

Čini se da je Naser Điga standardan i ostaje da se vidi ko će uz njega biti "bonus".

- Imamo igrače različitih profila koji mogu da igraju na različitim pozicijama. To moramo da vidimo, jedna odluka povlači drugu. Ne možete sve to da predvidite, super bi bilo kada bih to sve znao. Pred svaku utakmicu predviđate u kom pravcu bi moglo da ide. U ovom trenutku imamo dosta igača na različitim pozicijama. Moram da vidim, danas imamo trening popodne.

Crvena zvezda osam godina ne zna za pobedu u Humskoj. Milojević računajući i prvi mandat nije ostvario trijumf na stadionu Partizana.

- Pritisak imam pred svaku utakmicu. Ja se ne obazirem na to. Možemo da pričamo na kraju moje karijere, kada se podvuče crta. Idemo da igramo protiv tima koji nam je konkurent za titulu. Bez obzira na to što se Partizan nalazi u ovakvoj situaciji. Još su u nekoj fazi traženja. Mi treba da budemo fokusirani na ono što mi treba da uradimo. Meni je malo enigma kako ćemo se mi postaviti i odgovoriti na neke zadatke.

Crno-beli su imali čak osam dana da se spreme za ovu utakmicu, dok je Zvezda u četvrtak igrala meč Lige šampiona.

- Uvek ima nekih pozitivnih i negativnih stvari. Sigurno kada imate celu nedelju mogu igrači da se odmore i imate par treninga više. To ima svoje prednosti i mane. U ovom trenutku imamo utakmice na svaka tri, četiri dana i tako moramo i da se ponašamo.

Ostavila je ekipa iza sebe poraz od Benfike (1:2).

- Sigurno je da smo izanalizirali tu utakmicu. Nemamo mi vremena da se osvrćemo. Ostaje malo žal, mislim da smo zaslužili nešto više. Ova, sa narednom utakmicom, biće malo sličnih stvari koje će se dešavati. Mislim da mi u ovom trenutku jesmo odigrali kvalitetnu ili kako već hoćete utakmicu. Svaka utakmica mora da bude nauk za nešto što treba uvideti i mislim da smo u razgovoru sa igračima to uvideli. Bićmo sve bolji i bolji. Imaćemo igrače koji dolaze iz povreda ili nespremnosti.

Dotakao se i Milana Rodića koji nije bio u konkurenciji za tim sa lisabonskim "orlovima".

- Ja nemam čarobni štapić. Ako medicinsko osoblje bude reklo da može da igra, sigurno će biti u konkurenciji.

Trener Partizana, Aleksandar Stanojević je istakao da ga remi ne bi zadovoljio. Milojević je dobio pitanje da li bi on bio zadovoljan ukoliko u najvećoj utakmici srpskog fudbala ne bi bilo pobednika?

- Ne bih da licitiram. Pitajte me neko fudbalsko pitanje. Da li bih ja, šta bih želeo, ne bih želeo... Hajde da ne odgovorim na to pitanje - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda na programu je od 19 časova u Humskoj.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.