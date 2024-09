BINIĆ ZNA RECEPT: Evo šta legendarni fudbaler smatra ključnim za pobedu Zvezde protiv Benfike

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragiša Binić izjavio je uoči meča sa Benfikom u Ligi šampiona da su navijači 12. igrač "crveno-belih".

Foto: M.Vukadinović

Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 časova dočekati Benfiku u prvom kolu Lige šampiona.

- Samo ime govori šta je 'Marakana'. To je jedan stadion gde je posebna atmosfera, imamo navijače koji su naš 12. igrač. Na tom stadionu su padale velike ekipe, velika fudbalska imena. Bez publike i bez onog navijanja Zvezdinih navijača to ne bi bilo to. Upravo je to onaj poseban osećaj na terenu, kad znaš da ti drže leđa i strah, da su do poslednjeg momenta uz tebe, a to daje uvek dodatni motiv za igru - rekao je Binić, prenosi zvanični sajt Zvezde.

- Navijanje zavisi od terena. Mi na njemu pravimo atmosferu i našom igrom dajemo navijačima elan. Uvek su tu da te dodatno podignu i pomognu - dodao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

On je istakao da Zvezda ima tim da se suprotstavi velikim evropskim ekipama.

- Važno je da Zvezda već duže vreme igra Evropu. Marakana će biti puna, ona je uvek ispunjena. Zvezda pravi tim da se suprotstavi ekipama iz Evrope. Imamo jedan peh, mnogo bi nam značilo da je prvenstvo jače. Zvezda je napravila dobar tim, dobili smo dosta na brzini sa poslednjim pojačanjima. Nadam se da ćemo sa ova tri nova igrača imati ubojitiji napad, više šansi, a naravno i više golova - rekao je Binić.

Binić je naveo da je Zvezda spremna za iskorak u Evropi.

- Mi smo preskočili neke domaće okvire. Sada gledamo da pratimo evropske ekipe i da tu pomrsimo račune koliko je moguće. Važno je da igramo Evropu, a naravno da se i plasiramo dalje. Ekipa je u stvaranju, dosta igrača je došlo u poslednjem momentu upravo za Ligu šampiona - istakao je Binić.

On je rekao da novi format Lige šampiona neće uticati na crveno-bele.

- Igra se onako kako izvučeš protivnika. Nema više prednosti u gostima i revanš utakmica. Možda je Zvezda tu malo u lošijem položaju, posebna je naša Marakana. Ukoliko ostvariš pozitivan rezultat na strani, lakše možeš da sačuvaš kod kuće zbog neverovatnih navijača - istakao je Binić.

On nije želeo da izdvoji pojedince, pošto kolektiv Zvezdu vodi do pozitivnog rezultata.

- Najviše očekujem od napadača, nebitno je ko postigne gol. Igrati dobro i dati sve od sebe je najvažnije. Neko je tog dana bolji, ali kada sve date od sebe to vam se uvek vrati - dodao je Binić.

Crvena zvezda će na svom terenu dočekati i Barselonu u Ligi šampiona.

- Eto šta Liga šampiona donosi Zvezdi. Koliko veliki klubovi dolaze u našu zemlju. Svako vreme je nekako svoje, tada je bio Maradona, zatim Mesi, a sada imate Jamala. Mi lako igramo sa ekipama koje se nadigravaju. Nama je teže da igramo sa Nemcima i ekipama sa tih prostora, za razliku od Španaca koji igraju lepršav fudbal. U svaku utakmicu se mora ući sa pobedničkim duhom, ako se izgubi pruži se ruka i nastavi dalje - naveo je Binić.

On je priznao da se rado seća mečeva sa Bajernom iz 1991. godine u polufinalu Kupa evropskih šampiona.

- Naravno da su najbitnije utakmice one u Ligi šampiona i finale. Najdraži meč mi je protiv Bajerna iz Minhena kod kuće, a ako govorimo o gostujućim, takođe Bajern u gostima. Stalno su nam pravile problem takve ekipe, a mi smo svetu pokazali da postoji rešenje i za to što oni imaju. Borbenošću, hrabrošću i davajući sve od sebe smo došli do pozitivnog rezultata - zaključio je Binić.

Podsetimo, Crvena zvezda je juče pustila karte u prodaju za meč protiv Benfike.

