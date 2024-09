CRNOGORKA KOJA JE PREŠLA U ISLAM DOŠLA MU GLAVE! Otac ga se odrekao jer neće više da igra za reprezentaciju

Velika bura digla se poslednjih dana u susednoj Bosni i Hercegovini zbog tamošnjeg reprezentativca Anela Ahmedhodžića koji je u 25. godini odlučio da više ne igra za nacionalni tim!

Razlog za to je nezadovoljstvo javnosti i navijača koji su ga uzeli na zub, nakon što je ovaj zbog povrede propustio duel Lige nacija protiv Holandije. Potom nije nastupao ni protiv Mađarske, a u izjavi za N1 fudbaler Šefild junajteda dotakao se i oca s kojim nije u dobrim odnosima - te ga je isprozivao.

- Cela zemlja se okrenula protiv mene, moje žene i sina. Dobio sam izuzetno ružne uvrede i zlostavljanja… Možete mi sve to pisati, ali da napadnete i moju porodicu? Ne, ne i ne. Odmalena mi je oduvek bio san da igram za reprezentaciju. Najveći razlog zbog kojeg sam odabrao da igram za Bosnu i Hercegovinu bio je taj što sam se mogao povezati s našim ljudima, našim navijačima. Nekada sam mislio da imamo najbolje navijače, koji nas igrače uvek podržavaju kada pobeđujemo, remiziramo ili gubimo. Uvek glasni i raspevani. Ali, nažalost, nakon ove prošle sedmice, ovako napasti moj lični život? Hiljade poruka koje govore sve najgore stvari koje možete zamisliti? Kao što sam rekao, najveći razlog zbog kojeg sam odlučio igrati za BiH je bio naš narod - ističe Ahmedhodžić za N1 i dodaje:

- Sada više nemam razloga da dolazim i igram. Mnogo toga nije u redu u reprezentaciji, ali nisam mislio da ću stati zbog navijača. Nemam ego, ne mislim da sam ‘Serhio Ramos’, ne želim nikakav poseban tretman, cenim svoj mir u životu i ovo dramsko s***e se dešava previše puta, nemam energije i volje da se nastavi sa ovom dramom. Najlepše sećanje, nakon rođenja mog sina, bilo je to što sam prvi put čuo nacionalnu himnu na mojoj prvoj utakmici protiv Severne Irske. Odlučio sam u bliskoj budućnosti da ne nastupam za nacionalni tim. Saigračima i novom stručnom štabu želim sve najbolje.

Kada je u pitanju otac Mirsad, koji se sina nedavno javno odrekao, Anel je rekao:

- Nisam želeo da ovo bude javno, niti smatram da treba, ali došli smo do tačke kada se stvari više ne mogu ignorisati, no ovo je poslednji put da se na ovaj način o ovome ovako oglašavam. Jedino što kao sin bilo ko želi od svog oca je podrška i ponos. Nažalost, ja sam toga dobio jako malo. Ono što sam dobio većinu vremena bile su manipulacije, laži, prevare i skoro svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju “moć” nad ženama, ali nikada nije imao m**a da se suprotstavi drugom muškarcu.

- Sa majkom imam jako dobar odnos, podržavam je finansijski, tako da kada on kaže da me nije briga za roditelje je čista laž. To nije muškarac. On juri ljude do kojih mi je stalo svaki put kada se pojavi problem. Ne želim ulaziti u stvari koje su se dešavale kada sam bio mlađi, ali ako verujete u njegov intervju, možda biste trebali napraviti intervju i sa mojom majkom da vidite šta ona ima za reći o njemu kao osobi i kao ocu?

- Grozne stvari je uradio osobama koje volim, ali o tome ne želim da govorim ovde. Postoji toliko mnogo razloga što sam prekinuo kontakt sa njim. Reći ćete “ali on ti je otac, život je kratak”? Verujte mi, pokušao sam mnogo puta da popravim stvari, da zaboravim šta je uradio i svaki put kada ispravim stvari, završimo opet na početku, a on se ne menja uopšte, čak ni najmanje. Bilo je mnogo prilika kada me je javno vređao i otkako sam se oženio i suprugom, što on radi samo da me ‘naljuti’ i ‘dobije reakciju’ od mene. Bez previše otkrivanja, dobio je novčanu ponudu i kuću u Italiji ako me ubedi da se pridružim agenciji koja radi sumnjive poslove i sve ‘ispod stola’. Ja kao čovek nikada ne bih učestvovao u nečemu takvom.

Otac Mirsad se odrekao svog sina i smatra da je za sve kriva njegova supruga.

U pitanju je Crnogorka koja mu je rodila sina i koja je prošlog leta prešla u islam, ali prema rečima Mirsada, kog je Anel takođe isprozivao, nije dobra za njega.

- To više nije moj sin, ne smatram ga više mojim sinom. Želim mu da bude dobar. Najbolji. Ja sam se borio celi rat, tri puta sam ranjavan. Želio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes - rekao je Mirsad za N1 nedavno i dodao:

- Ta njena majka.. ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. I to su uspele za Novu godinu. Ta njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, a njemu ostavili dete kući, a imao je mečeve u tom periodu i tu je izostajao, kao navodno lagana povreda.

