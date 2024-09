"NISAM LUD, ŠTO BIH GA IZBACIO": Piksi otvorio dušu, govorio o Birmančeviću, promašaju Luke Jovića...

SRBIJA je remizirala protiv Španije (0:0), novajlije u dresu reprezentacije su zablistale, a Dragan Stojković Piksi imao je razloga za zadovoljstvo.

Selektor Srbije obratio se javnosti nakon remija protiv aktuelnog prvaka Evrope, Španije.

- Teška utakmica. Znali smo šta nas čeka. Svako iskakanje i jurnjava je ravno samoubistvu. Mi smo pametni i znamo te stvari. Odigrali smo kako smo se dogovorili na treningu. znali smo da će naša šansa doći, posebno kada se uzme lopta protivniku u tranziciji. Kontrola lopte im nije problem, u takvoj situaciji morate da budete disciplinovani, da pokažete kako se branite i da se ne bojite takve igre. Oni su dominantni u posedu lopte protiv svakog koga igraju, rekao je selektor Stojković.

Upitan je da prokomentariše veliki promašaj Luke Jovića u 34. minutu kada je izašao pred golmana Španije i loptu poslao kraj stative.

- Nisam mogao sa klupe da primetim da nije ofsajd. Kada sam se okrenuo ka četvrtom sudiji i pitao ga, rekao je da nije ofsajd. To je zicer, penal bez golmana, ali to je igra grešaka bitno je da je ušao u šansu. Odlična akcija koju je Živković pokrenuo majstorski. To vam je kao u šahu kada matirate protivnika, to je to bilo.

Pohvalio je novajlije, osvrćući se na svoje reči pred meč da "ukoliko novajlije zablistaju, niko ih neće skloniti iz reprezentacije".

- Nikako ne možete da izbacite Birmančevića, nisam lud. Što bih ga izbacivao. Kada nosite dres svoje zemlje, morate da date sve od sebe, sve ono što je u vašoj moći, kako se pokazuje patriotizam, tako se ceni himna koja se sluša. Srce mi je puno kada vidim te momke, koji su to toliko želeli. Dali su sve od sebe, bez obzira na rezultat. To je pritstup koji može da raduje. Hvala navijačima koji su nas podržali. Dočekali su meč sa strepnjom, ali su momci dali sve što sam tražio od njih i što sam očekivao. Zato sam i rekao da želim da vidim hrabru Srbiju koja se ne boli bez obzira na protivnika.

