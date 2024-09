OVO JE ISTINA O PIKSIJU ALKOHOLIČARU! Selektor Srbije otkrio da li voli da popije koju više...

Selektor Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da nijednom fudbaleru nisu zatvorena vrata reprezentacije i dodao da nema nikakvog "tihog bojkota" igrača.

Fudbaleri Srbije okupili su se danas u Staroj Pazovi na početku priprema za mečeve protiv Španije i Danske u Ligi nacija, pa je to bio povod da Piksi priča o raznim temama.

U jednom momentu je upitan da li se Vanja Milinković Savić potukao sa navijačem u Nemačkoj, o čemu se intenzivno pisalo po završetku Evropskog prvenstva.

Tada se selektor naše reprezentacije dotakao i alkohola, i kako kaže, on nije pobornik toga.

- Igrači moraju da vode računa, da gledaju kada idu, gde idu. Ipak nosimo neku odgovornost, kao što ja moram da pazim šta ću reći, iako neko hoće da me napravi alkoholičarem, što je apsurd, ja tu vrstu izražavanja ne mogu da razumem uz sve nezadovoljstvo i frustraciju. Ja nisam pristalica alkohola, ja ga ne konzumiram, ali nemam ništa protiv ljudi koji to rade. To je neka vrsta zadovoljstva, ne treba da mi se kače karakteristike sa kojima nemam veze. Nije bilo tuče ili nečega što je ružno! - rekao je Stojković.

