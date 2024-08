ŠTA SADA? DAN POSLE PANIKA NA MARAKANI! Crvena zvezda dobila ponudu koja joj pravi ozbiljne probleme

CRVENA zvezda je u Ligi šampiona! Još jedna doktorska disertacija Vladana Milojevića kada je u pitanju meč sezone za šampiona Srbije.

Foto: Profimedia

Ali bez jednog čoveka to ne bi bilo to, sinoć je bio na svim mestima i napred i nazad, odigrao je skoro bez greške. Reč je naravno o Korejcu In Bom Hvangu, koji je uz Nasera Đigu bio najbolji pojedinac Zvezde.

I onda je Hvang zabrinuo navijače izjavom da će možda napustiti Marakanu, a dan kasnije se pojavila i informacija koje su ponude stigle na adresu šampiona Srbije.

Prema saznanjima Mocart sporta, Hvang je dobio ponudu Ajaksa i Fejenorda. Zvezda tek treba da se izjasni o ovom transferu i pitanje je hoće li ga pustiti. Prema izjavi tehničkog direktora Marka Marina, Hvang je zaslužio da ga puste.

Foto: Profimedia

Zvezda je za Hvanga iskeširala 5.500.000 evra, što je ubedljivo najskuplji transfer u istoriji kluba. Ali se on i te kako isplatio, jer je Hvang pokazao da je moderan igrač, kakav dugo nije viđen na srpskim terenima.

Tako da Zvezda može biti na dobitku finansijski, ako Korejac ode, ili sa druge strane ako ostane to će sigurno dosta uticati na kvalitet tima za nastupe u Ligi šampiona. Crveno-beli su u velikoj dilemi šta činiti?

HVANG ŠOKIRAO: Zahvalio navijačima, pa govorio o svom statusu u Zvezdi

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.