AU, KAKVI RIVALI! Crvena zvezda ušla u Ligu šampiona, evo protiv koga sve može da igra!

Crvena zvezda se četvrti put plasirala u Ligu šampiona i sada je čeka istorijsko učešće u potpuno reformisanom elitnom nadmetanju. Evo i ko su sve potencijalni rivali crveno-belih, kao i kako će se odvijati žreb.

Po novom sistemu takmičenja, Zvezdu u grupnoj fazi čeka ne šest utakmica, kao do sada, već osam mečeva od septembra do kraja januara. I to svih osam sa različitim timovima.



Evo ko sve dolazi u obzir:

Šešir 1: Mančester siti, Bajern Minhen, Real Madrid, PSŽ, Liverpul, Inter, Borusija Dortmund, Lajpcig i Barselona.

Šešir 2: Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Atalanta, Juventus, Benfika, Arsenal, Klub Briž, Šahtjor i Milan.

Šešir 3: Fejenord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salcburg, Slavija Prag, Jang Bojs, Seltik, Crvena zvezda

Šešir 4: Slovan Bratislava, Monako, Sparta Prag, Aston Vila, Bolonja, Đirona, Štutgart, Šturm Grac i Brest.

Pravila za automatizovani žreb, koji će obaviti kompjuter zbog ogromnog posla usled povećanog broja učesnika i novog sistema takmičenja, prilično su jasna:

1) Tim ne može da igra u grupnoj fazi protiv ekipe iz svoje zemlje

2) Tim ne može da igra protiv više od dva rivala iz neke zemlje

Koji je sistem takmičenja u novoj Ligi šampiona?

Po završetku grupne faze (osam kola), osam najboljih timova direktno prolazi u osminu finala.

Ekipe od 9. do 24. mesta će se nadmetati u baražu, odnosno šesnaestini finala, za nastavak takmičenja u nokaut fazi.

Pritom, ekipe koje su od 9. do 16. mesta će biti nosioci u žrebu za šesnaestinu finala.

Ekipe od 25. do 36. mesta završavaju svoju evropsku priču - ne sele se u neko od nižih nadmetanja, Ligu Evrope ili Ligu konferencija.

Kada je žreb za grupe Lige šampiona?

Žreb za grupnu fazu Ligu šampiona na programu je u četvrtak, 29. avgusta, od 18 časova.

Međutim, raspored utakmica znaće se tek u subotu, 31. avgusta, kada budu poznati i svi detalji takmičenja u Ligi Evrope i Ligi konferencija, a kako ne bi došlo do organizacionih problema u vidu igranja više mečeva u istom mestu i slično.

