"SPREMNI SMO, ZNAMO DA ĆE BITI TEŠKA UTAKMICA": Fudbaler Genta Stefan Mitrović pred meč sa Partizanom

Fudbaler Genta, Stefan Mitrović kaže da neće biti dodatno motivisan u duelu sa Partizanom.

FOTO: AP

Fudbaler Genta, Stefan Mitrović rekao je pred dvomeč sa vicešampionom Srbije u plej-ofu Lige konferencija da svi znaju da je on navijač Crvene zvezde, da je ranije ambijent u Partizanu bio bolji i istakao da mu je žao što sutra neće biti publike.

Bivši reprezentativac Srbije je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde, ali je na početku konferencije za medije na stadionu Partizana rekao da mu to neće biti dodatni motiv u dvomeču koji će odlučiti ko će u grupnu fazu najmlađeg evropskog takmičenja.

- Nisam nikada debitovao za Zvezdu, naravno da sam navijač Zvezde, to svi znaju, ali ne da mi to neku dodatnu motivaciju, u meč ću ući kao i u svaku drugu utakmicu - rekao je 34-godišnji Mitrović, koji se zimus vratio u Gent za koji je igrao i od 2015. do 2018. godine.

Prisetio se Mitrović da je svojevremeno, noseći dres Metalca, igrao protiv Partizana.

- Tačno je da nikad nisam pobedio ovde, u Partizanu je ranije ambijent u klubu bio bolji, stvari su tada bile bolje postavljene, gledam to sa navijačke strane. Metalac nije bio jedan od najboljih klubova u Srbiji, izgubili smo meč u Kupu i u prvenstvu - dodao je Mitrović.

Utakmica se igra u četvrtak od 20 i 15 časova i igraće se bez prisustva publike zbog kazne koju je Partizanu izrekla Evropska fudbalska unija (UEFA).

- Mnogo mi je žao što igramo bez navijača, i zbog mojih prijatelja i porodice. Ali, tako je kako je, spremamo se za utakmicu kao i za svaku drugu, znamo kvalitete Partizana, imaju veliki individualni kvalitet, upoznati smo sa njima, znamo da će biti veoma teška utakmica - zaključio je Mitrović.

