HOLANĐANIN NA "OLD TRAFORDU": Mančester junajted se pojačao iz Serije A

MANČESTER junajted naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona, ali to nije sprečilo klub da se pojača iz Serije A.

Foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Dres velikana sa "Old Traforda" je zadužio fudbaler Bolonje Džošua Zirkze koji je sa "crvenim đavolima" potpisao ugovor do 2029. godine, uz opciju da on bude produžen na još jednu.

Holanđanin je imao odličnu sezonu u timu sa "Renato Del'Ara" stadiona. On je na 34 utakmice u Seriji A postigao 11 golova i dodao četiri asistencije.

- Privilegija je pridružiti se ovom slavnom klubu. Kroz razgovor sa trenerom i čelnicima kluba sam shvatio da me čeka uzbudljiva budućnost ovde i jedva čekam da dam svoj doprinos u stvaranju velikih uspeha sa Mančester junajtedom. Sada ću uzeti kratku pauzu nakon obaveza sa reprezentacijom, ali vraćam se spreman da odmah ostavim trag - rekao je ovaj 23-godišnjak.

Junajted je Bolonji za ovaj transferi platio 42.500.000 evra i sad je na Zirkzeu da opravda uložen novac.

Podsetimo, "crveni đavoli" su sezonu 2023/2024 završili na osmom mestu sa 60 bodova, ali uspeli su da osvoje FA kup.

BONUS VIDEO: Inijesta o Jamalu: Za šesnaestogodišnjaka nije normalno to što radi

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.