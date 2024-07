SELEKTOR ARGENTINE PUCA OD OPTIMIZMA: Pričao o tituli, ali i o evropskim reprezentacijama pred polufinale Kopa Amerike

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da veruje da njegov tim može da odbrani titulu na Kupu Amerike, prenose američki mediji.

Fudbaleri Argentine će u sredu, u polufinalu Kupa Amerike igrati protiv Kanade.

Selekcija Argentine brani titulu na Kupu Amerike, pošto je 2021. godine u Rio de Žaneiru u finalu ovog takmičenja savladala Brazil s 1:0.

- Cilj na ovim turnirima je da uvek ideš do kraja. Već smo završili prvi deo, nadam se da možemo do finala, a onda i do titule - rekao je Skaloni na konferenciji za medije.

Selektor Argentine je istakao da bi voleo da neka evropska reprezentacija zaigra na Kupu Amerike.

- Voleo bih da vidim neku evropsku reprezentaciju na Kupu Amerike. Da vidimo kako je to, ali i obrnuto, da neka naša selekcija predstavlja Ameriku na Evropskom prvenstvu. Ne postoji razlika između selekcija koje dolaze iz raznih krajeva sveta. Reprezentacije iz Severne Amerike su konkurentne nama iz Južne Amerike. Sve reprezentacije su na visokom nivou i sve su izjednačene - naveo je Skaloni.

U drugom polufinalu Kupa Amerike sastaće se Kolumbija i Urugvaj.

