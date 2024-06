OTKRIVENO! Ova dva transfera su spasla Crvenu zvezdu da se ne ugasi

PRVI čovek Crvene zvezde Zvezdan Terzić je u ekskluzivnoj ispovesti za "Telegraf" otvorio dušu.

Pričao je o mnogim temama, Partizanu, Toletu Karadžiću, ali najzanimljiviji je onaj deo gde se setio prve šampionske generacije tima sa Marakane od kada je on u klubu.

Naime, nakon višegodišnjeg "posta", Crvena zvezda predvođena Slavišom Stojanovićem uspela je 2014. godina da ‘vrati’ titulu u svoje vlasništvo.

Ipak, tada Stojanović napušta klub, što je mnoge iznenadilo, a Terzić je objasnio zašto se to desilo:

– Slaviša Stojanović je bio ispumpan balon. Ja njega slabo poznajem, ali su mi rekli unutar kluba, on se izduvao kao balon. Teška je bila ta trka u sezoni 2013/2014. sa Partizanom i osvajanje šampionske titule. Zvezda troši, melje. Ja mislim da ste njemu ponudili bilo šta, on više ne bi ni ostao. Ja nisam prvo ni razgovarao sa njim, on je imao ugovor na godinu dana i meni je prva opcija bio Nenad Lalatović koji je bio mlad, pun energije. Negde sam mislio da on sa tom svojom ludačkom energijom može da pokrene iz ove nemaštine, da zajedno to guramo i da pokrijemo neke stvari u dobrom pravcu. Tako da ja nisam imao dilemu uopšte oko Lalatovića – izjavio je Terzić za Telegraf.

Takođe, kroz taj intervju prvi čovek Crvene zvezde otkrio je koja dva transfera su praktično spasla klub:

– Rajković u Makabi za tri miliona i Grujić u Liverpul za sedam miliona evra - rekao je Terzić.

