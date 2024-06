"TO JE BILA LEGALIZOVANA PLJAČKA": Zvezdan Terzić osuo paljbu po Partizanu i Toletu Karadžiću

Prvi čovek Crvene zvezde – Zvezdan Terzić u velikom intervjuu za "Telegraf" dotakao se perioda kada je srpski fudbal predvodio Tomislav Tole Karadžić.

On tu eru pamti po podršci samo jednom klubu:

– Tomislav Karadžić jeste partizanovac i on je došao u fotelju Fudbalskog saveza Srbije iz fotelje predsednika fudbalskog kluba Partizan. Ali ja iskreno kažem, nisam očekivao da će on toliko baš da zabrazdi. Tole kao čovek voli samo sebe. On nikog drugog ne voli, samo sebe voli i samo gleda svoj interes. I mislio sam da će, gledajući svoj interes, da bude tu neutralan. Da će biti predsednik i Zvezdi i Partizanu. Međutim, politička struktura unutar države je bila tada jako naklonjena Partizanu. I Tole Karadžić se sa tim ljudima družio privatno. I pod uticajem svega toga oni su zloupotrebljavali sudsku organizaciju, zloupotrebljavali su i ceo fudbalski savez. Mislim, te neke utakmice koje su se konkretno dešavale – rekao je Terzić za Telegraf, te potom dodao:

– Ja se sećam, te 2008. ili 2009. godine, to polufinale kupa, recimo, Zvezda-Partizan kad su igrali, kad su oni poništili golove. Pa sećam se one utakmice Partizan-Vojvodina, kada je Vojvodina napustila teren. Mislim, to nije bilo suđenje, to su bile pljačke. To su bile pljačke, to su bile legalizovane pljačke. I naravno da je to izazvalo ogroman otpor zvezdaške javnosti, navijača, zvezdaške zajednice. Mislim, njegov barjak se vijorio na južnoj tribini Partizanovog stadiona kao Al Kapone i Zvezda je prosto bila prepuštena sama sebi. Zvezdu su razvaljivali, a mnogi su imali interes da se Zvezda razvali. Mnogi su imali interes da se Zvezda razvali jer Crvena zvezda sa svom svojom snagom, potencijalom, kapacitetom, severnom tribinom, navijačima, mnogima smeta. Mnogima je u tom momentu smetala. I negde su hteli da se Zvezda učini što slabijom. Negde im je to i godilo, negde im je to malo i imponovalo. A Zvezda nije imala ko da je zaštiti u to vreme. Tako da, cela ta priča je počela mnogo pre mog dolaska u Zvezdu 2014. Ja sam se samo naslonio na to. Međutim, Tole je ubrzo otišao iz FSS. Mislim, posle godinu dana, on je 2015. napustio Savez, po mom dolasku u Zvezdu – zaključio je prvi čovek Crvene zvezde.

