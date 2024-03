TADIĆ PROGOVORIO O POVRATKU U VOJVODINU: "U Srbiji bih igrao jedino za..."

NOVI potpredsednik FK Vojvodina postao je Milan Mandarić, a odmah se potegla priča da bi Novosađani mogli da vrate u tim Dušana Tadića.

FOTO: M. Vukadinović

Ipak, on je izjavio da bi u Srbiji mogao da igra samo za Vojvodinu, ali da njegov povratak trenutno nije realan.

Rekorder po broju nastupa u reprezentativnom dresu prokomentarisao je pisanje srpskih medija da rukovodstvo kluba iz Novog Sada želi da ga naredne sezone vrati u klub.

- U Vojvodini sam stekao fudbalsko ime i prezime. Ljubav prema fudbalu i Vojvodini usadio mi je moj otac Pera, dugogodišnji fudbalski radnik i veliki poštovalac Vošine tradicije. Nije bilo šanse, niti sam ja želeo, da od kuće odem u bilo koji klub osim u Vojvodinu. Ta ljubav živi do danas, gde god da sam igrao u međuvremenu. Bio bi to zanimljiv izazov, zaista, ali ja sam ugovorom vezan za Fenerbahče do jula 2025. godine. Međutim, ukoliko se bilo šta promeni u međuvremenu i ukoliko bih rešio da još koju godinu zaigram u Srbiji, tada to može da bude jedino u Vojvodini - izjavio je Tadić za novosadski "Dnevnik".

Tadić je za Novosađane nastupao od 2006. do 2010. godine i za to vreme odigrao je 107 utakmica i postigao 29 golova.

