NOVA INFORMACIJA: Evo kada Mbape objavljuje gde nastavlja karijeru

Dugo već traje saga oko toga gde će Kilijan Mbape nastaviti da igra od sledećeg leta, a sada je bivši francuski fudbaler Žerom Roten otkrio nove detalje za radio Monte Karlo.

Foto Profimedia

On je izjavio da očekuje da će Mbape to saopštiti kada Pari Sen Žermen ili Real Madrid ispadnu iz Lige šampiona.

- Neću otkriti toplu vodu ako vam kažem da je Embape Realov. Rekao je da će o svojoj sudbini govoriti pre nego što počne Evropski šampionat. Reći ću vam nešto konkretnije: objaviće to kada Pari Sen Žermen ispadne iz Lige šampiona. Ili u slučaju da Real Madrid ispadne od Mančester Sitija. Sve dok postoji mogućnost da se PSŽ i Real sastanu u Ligi šampiona, on se neće izjasniti. I to je razumljivo - rekao je Roten.

Podsetimo, Pari Sen Žermen će u četvrtfinalu Lige šampiona igrati protiv Barselone, dok će se Real odmeriti sa Mančester sitijem.

BONUS VIDEO: MAJSTORIJE ZVEZDINE "DESETKE": Gol kojim je Aleksandar Katai doneo 5:0 protiv Radničkog

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.