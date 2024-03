DULJAJ POHVALIO "DELIJE" POSLE DERBIJA! Trener Partizana bez dlake na jeziku: Za mene su moji igrači pravi heroji!

Crvena zvezda i Partizan odigrali su na Marakani 172. prvenstveni "večiti derbi", a konačan ishod obradovao je trenera gostiju Igora Duljaja.

Podsetimo, izuzetno uzbudljivu utakmicu Crvena zvezda i Partizan okončali su remijem posle goleade i brojnih interesantnih momenata.

Crno-beli su time zadržali bod prednosti na vrhu tabele u odnosu na drugoplasirane crveno-bele.

Konferenciju za štampe Igor Duljaj je otvorio na sledeći način, upitan za ocenu derbija ali i isključenje Saldanje i suđenje:

- Uvek kada se ostane s igračem manje je teško. Najbolji akteri meča su bili igrači Zvezde, Partizana i navijači na obe strane. Bilo je četiri gola, dosta šansi, posebno u prvom poluvremenu ih je imala Zvezda. Naročito se to desilo jer smo izašli s mnogo igrača koji su nastupili bez treninga. I, eto.. oni su dali dva gola iz prekida, mi iz igre. A da, bilo je teško odigrati 15 minuta, plus osam, protiv takvr zvezde. Zato mogu da kažem da su za mene igrači Partizana za mene bili pravi heroji. Znate moj stav, bez obzira na sve, ne želim da komentarišem suđenje.

Da li naredio Saldanji da promeni kopačke i zašto je promenio Natha posle 2:1

- Što se Saldanje tiče, sam je to uradio. Mislim, moraju igrači da obrate pažnju, ne postoje "sitni detalji" u savremenom fudbalu. Nije on jedini koji se klizao, teren je bio "uglačan" i kopačke je promenio sam, nisam morao da mu naređujem. Što se tiče izmena Natha posle našeg vođstva... Imali smo problem sa Zahidom, žalio s na zadnju ložu, i to već sedam dana, a ja sam morao da pojačam sredinu, i da pritom igrači u napadu imaju više prostora za kontru. Imamo vrlo brzo fudbalere kao što su Aldo, Severina, Goh... Imali smo i Saldanju dok je bio na terenu. Ali, par igrača je sa par treninga odigralo ovu utakmicu i iz tog razloga sam morao da ih menjam jer se videlo da su počeli da padaju u drugom poluvremenu.

O sukobu "sa nekim sa klupe Zvezde"

- Ne, to je bila neka osoba koja se tu našla, da li spiker ili nešto tako. Niko nije bilo šta ružno rekao sa klupe Zvezde, pozdravili smo se posle utakmice, čestitali jedni drugima i došli do zajedničkog zaključka da je publika imala šta da vidi u ovom meču.

Pomešana osećanja

- Kako se osećam? Pa... osećanja su pomešana. Rekao sam da ovaj derbi neće rešiti pitanje prvaka. Ima još dosta bodova u opticaju. Ova utakmica je, što se mene tiče, gotova. Moglo je da ode i na jednu i na drugu stranu. Ali, imajte na umu da smo 20-ak minuta igrali s igračem manje, a to nije lako protiv Zvezde, naročito ovde. Ponavljam da su za mene igrači Partizana heroji. I, dodao bih i sledeće: imali smo fantastičnu podršku, kao nikada pre, od strane naših navijača. Pohvale za jedne i druge navijače koji su upriličili današnji ambijent - zaključio je Igor Duljaj.

