ŠOK ZA ŠAMPIONA: Ovako je Partizan u sudijskoj nadoknadi vremena dao gol Zvezdi na Marakani (VIDEO)

Crvena zvezda i Partizan sastali su se na Marakani da odigraju 172. prvenstveni "večiti derbi", a pred sam kraj prvog poluvremena mreža se dvaput zatresla.

Nedugo nakon što je Zvezdi poništen gol Endijaea zbog ofsajda, domaćini su ipak uspeli da povedu, ali dok je još trajalo slavlje "delija" zbog pogotka koji je postigao Uroš Spajić, počeli su sa slavljem i "grobari".

Akcija crno-belih je dovela do toga da lopta dođe do potpuno samog Mateusa Saldanje, a on je dao gol za 1:1.

Učinio je to ovako:

