ZVEZDA - PARTIZAN: Neverovatno šta se sve dešava na večitom derbiju!

FUDBALERI Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 24. kolu Mocartbet Superlige Srbije. Biće to 172. susret "večitih rivala", a oba tima u odličnoj formi igraju prolećni deo sezone. Meč možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

Crvena zvezda - Partizan (drugo poluvreme u toku) 1:1 (1:1)

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

(Spajić 44' - Saldanja 45+1 )

46' GOL! Saldanja je uspeo ono što su partizanovci čekali 500 minuta, postigao je gol na stadionu Zvezde.

45' Tri minuta produžen je meč.

44' GOL! Odlično je nakon šanse Bukarija Kanga izveo korner, lopta je pala na nogu Spajiću koji ju je zakucao u mrežu.

43' Osman Bukari se našao u novoj sjajnoj prilici, ponovo je golman Partizana dobro reagovao.

41' Konačno je Šerif Endiaje zatresao mrežu, ali se upecao u ofsajd zamku Partizana.

38' Previše prostora dobio je Mirko Ivanić, iz "mrtvog ugla" pogodio je stativu.

37' Moglo je da bude ozbiljno pred golom Partizana, šutirao je Kanga, odbio loptu Jovanović, ona prlazi kroz gužvu, niko od domaćih nije natrčao na nju.

36' Nezgodan centaršut Bibrasa Natha, lopta je pala na ruku Glazeru koji je boksovao.

34' Šutirao je Bukari iz teške situacije, a njegov udarac bio je lak plen za Jovanovića.

Pogledajte koreografiju Zvezde:

30' Povredio se Aleksandar Dragović, štoper ima povredu ramena, neće moći da nastavi meč, ušao je Naser Điga.

27' Odlično su fudbaleri zvezde pokrili igrače Partizana, dosta problema sa izvođenjem prekida, a zabrinjavajuće je što se Aleksandar Dragović drži za rame.

23' Kanga je izveo prekid, Marković je skočio u "živom zidu" i poslao loptu u korner. Nije mogao da ga izvede Gelor Kanga koji je bio obasipan petardama i stolicama. Nakon nekoliko desetina sekundi poslao je loptu u peterac, dobro se brani Partizan.

21' Endiaje je ponovo bio u prilici, nije je iskorisito, nakon toga blizu šesnaesterca fauliran je Hvang.

16' Rodić je sjajno ubacio u šesnaesterac, Osman Bukari je imao stopostotnu priliku, poslao je loptu kraj gola Partizana.

14' - Velika prilika za Partizan. Nakon prekida koji je izveo Bibras Natho zaboravljen je u srcu šesnaesterca domaćina bio Svetozar Marković koji je glavom uputio udarac, a Glazer je odlično odbranio.

10' - Traže igrači Zvezde ENdiajea u šesnaestercu, za sada je napadač Zvezde imao dve vrhunske prilike, koje nije realizovao.

8' - Antić je pokušao sam, loše je reagovao, velika prilika za Šerifa Endiajea, još jednom je napadač Zvezde izašao sam pred golmana Jovanovića, odbranio je čuvar mreže Partizana.

6' - Hvang je u šesnaesterac poslao oštar centaršut, nakon toga Mirko Ivanić došao je do lopte, sa sedam metara je po zemlji šutirao tik pored stative nemoćnog Aleksandra Jovanovića.

4' - Goh je došao do lopte, proigrao nekog od saigrača, odbranila se Zvezda. Usledila je kontra. Endiaje šutirao, brani Jovanović. Ipak, i da je postigao gol, bio bi poništen zbog ofsajda.

3' - Nastavljen je meč Zvezda - Partizan nakon kratke pauze. Još uvek otežana vidljivost na teerenu.

1' - Meč na stadionu Rajko Mitić je počeo. Loptu imaju gosti na startu. Zbog bakljade na južnoj tribini prekinut je meč.

UOČI MEČA

Zanimljivo je da će po peti put za redom suditi derbi debitant, u pitanju je Pavle Ilić.

16.53 - Delije su pozdravile rukometašice Crvene zvezde koje su osvojile prvi pehar u istoriji.

16.52 - Ovako su sa zagrevanja navijači Crvene zvezde ispratili igrače Partizana.

Oba tima imaće veliku podršku. Severna i južna tribina "Marakane" popunjene su.

16.20 - Crvena zvezda se oglasila pred početak meča, poslali su posebnu poruku treneru Vladanu Milojeviću.

Šef stručnog štaba našeg tima - Vladan Milojević danas proslavlja 54. rođendan.



Šefe, srećan rođendan! 🎂🎉🥳



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/SBtSMkWr29 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) March 9, 2024

16.12 - Prilaz stadionu "Rajko Mitić" je zatvoren.

16.05 - Obratio se iz svlačioncie i Vladan Milojević.

- Ja uvek imam zamerke. Idealno ne postoji. Gledamo pozitivne stvari. Da ih napravimo da budu još bolje. To je fudbal, igra grešaka, radimo na onim stvarima u šta igrači veruju. Ponosan sam, ne volim da pričam o tome, igrači pokazuju veliku želju, mogu da računam na najjači sastav. Partizan je pokazao da igra stabilno, očekujem dobru utakmicu, poručio je Milojević.

15.44 - Igor Duljaj je za Arena sport govorio pred meč.

Crvena zvezda - Partizan Stadion: Rajko Mitić Sudija: Pavle Ilić Crvena zvezda: Glazer - Mijailović, Spajić, Dragović, Rodić - Stamenić, Kanga, Hvang - Ivanić, Bukari, Šerif Partizan: Jovanović – Stojković, Kovačević, Marković, Antić – Ovusu, Zahid, Natho – Kalulu, Goh, Saldanja. Partizan: Jovanović – Stojković, Kovačević, Marković, Antić – Ovusu, Zahid, Natho – Kalulu, Goh, Saldanja.

- Nisam mnogo razmišljao na putu do stadiona, samo kako da dođemo. Kada počne utakmica, počne i glava više da radi. Rekao sam i prošli put, ova utakmica je jedna u nizu, ne odlučuje o prvenstvu. Postoje svi preduslovi, ambijent, vreme... da Zvzeda i Partizan odigraju dobru utakmicu. Svetozar Marković je juče odradio trening. Mislim da će uspeti da odradi 90 minuta, kao i Saldanja. Što se njih tiče biće u prvih 11. Potrudićemo se da budemo napadački orijentisani, ali igramo protiv tima koji je šest godina šampion Srbije, igrao je Ligu šampiona. Tražimo evropsku kartu, daleko od toga da tražim alibi, ovo je samo jedna utakmica u nizu, rekao je Duljaj.

Partizan u "večiti derbi" ulazi sa bodom prednosti, a ujedno sa pobedom u jesenjem delu sezone. Slavili su crno-beli rezultatom 2:1.

Forma ekipa pred 172. "večiti derbi".

Obe ekipe se nalaze u odličnoj formi i samim tim što nisu dozvolile nijedan kiks otkako je prolećni deo šampionata počeo, derbi je dodatno dobio na značaju. U većini prethodnih ligaških duela nije bilo toliko izraženog rezultatskog značaja, zbog čega je izostao uobačijeni naboj na i oko terena.

Dosta se toga promenilo ove sezone. Partizan se podigao iz pepela u kojem je bio u prethodnim sezonama, iskoristio je kikseve Crvene zvezde pod Barakom Baharom i preuzeo vrh tabele od aktuelnog šampiona.

Pozicije "večitih" na tabeli podigle su ulog pred novi okršaj, a dodatno je doprinela i činjenica da nijedna ekipa neće imati ulogu izrazitog favorita, zbog čega će Zvezdi itetkao značiti prednost domaćeg terena i podrška navijača na rasprodatom stadionu "Rajko Mitić".

Problemi sa povredama za Vladana Milojevića.

Slavili su crveno-beli u Bačkoj Topoli u prethodnom kolu, a pored tri boda, povrede su zaradili Vladimir Lučić, Uroš Spajić i Aleksandar Dragojević.

Prema poslednjim informacijama, Dragović i Spajić bi trebalo da budu spremni za meč, dok je Lučić prema prvim prognozama zadobio težu povredu i čeka ga duža pauza.

S obzirom na to da prema propozicijama takmičenja svaka ekipa mora početi meč sa makar jednim bonusom (domaći igrač koji je rođen 1.1.2022. ili kasnije), Milojević će usled Lučićevog odsustva morati da pronađe novo rešenje, s obzirom da ne može da računa ni na kostu Nedeqkovića, a na raspolaganju su mu sledeći igrači: Ognjen Mimović, Marko Stamenić i Uroš Sremčević.

Igor Duljaj rasterećenije čeka "večiti derbi"

Ugor Duljaj može za nijansu mirniji da bude pred derbi. Ceo tim je trenirao pred duel sa Crvenom zvezdom.

Oporavio se od povrede Mateuš Saldanja, Brazilac nije igrao protiv Radnika, a protiv Železničara dobio je šansu sa klupe, te se očekuje da je u punom trenažnom procesu i da će startovati meč.

Štoper Svetozar Marković takođe je spreman.

REČ TRENERA ZVEZDE - Vladan Milojević: Derbi Odlučuju nijanse

- Večiti derbi je najznačajnija utakmica za srpski fudbal. Raduje nas što će biti pun stadion. Očekujemo dobar meč i lepo navijanje. Često se dešava da na derbi mečevima igra ne bude kvalitetna, ali se nadam ćemo ovaj put uspeti da pokažemo najbolji fudbal. Pripremali smo se maksimalno, kao i za sve prethodne utakmice. Ne zato što igramo protiv Partizana, već je teže pripremati ostale mečeve nego derbi. Igrači su svesni težine utakmice i koliko ona znači. Susret donosi tri boda i ništa više od toga. Postoji i drugi detalj, a to je prestiž. Očekuje nas zanimljiva utakmica. U prethodnom kolu protiv ekipe TSC smo imali kadrovskih problema, ali u ovom trenutku ne mogu ništa precizno da kažem. Derbi odlučuju nijanse. Do sada se pokazalo da jedna lopta ili greška, “detalj praznog hoda”, minuti dekoncentracije mogu da odluče meč. Derbiji su čvrste i snažne utakmice, igraju se sa mnogo “žara”. Partizan je verovatno pripremio susret sa taktičkim zamislima, kao i mi. Videćemo da li će biti taktičkog nadmudrivanja. Derbi je nešto posebno i nije moguće precizno odrediti koji će detalj odlučiti duel, poručio je Milojević.

REČ TRENERA PARTIZANA - Igor Duljaj: Derbi je viteška borba

- Derbi nije presudna utakmica u trci za titulu, bitna jeste, ali nosi tri boda koliko i svi drugi mečevi. U igri su još 42 boda, do kraja ima mnogo da se igra. Svakako da meč ima posebnu težinu zbog specifičnosti značaja derbija za oba kluba i navijače. Milojević je igrao Ligu šampiona nekoliko puta, smiren je i zna šta želi od igrača i ekipe. Doneo je disciplinu u igru Zvezde i sigurno je da će biti drugačija utakmica od one u decembru, ali ne očekujem neka velika iznenađenja u sastavu ekipe i na taktičkom planu, ekipe se previše dobro poznaju. Traži se ulaznica više, stadion je rasprodat, to je velika vest za naš fudbal. Očekujem fantastičnu atmosferu, biće mnogo navijača obe ekipe. Zahvaljujem se našim navijačima na fenomenalnoj podršci, čuo sam da ćemo sutra imati ogroman vetar u leđa sa tribina i to nam mnogo znači. Svim igračima i navijačima poručujem da derbi bude viteška borba i na terenu i na tribinama. Derbi je institucija i moramo da ga čuvamo. Na tribinama će biti mnogo dece, neka bude sve isključivo sportska priča, bez problema i incidenata, rekao je Duljaj.

Prolećni put do "večitog derbija"

Oba tima su trijumfovala u svim mečevima otkako se lopta ponovo zakotrljala terenima širom Srbije nakon zimske pauze.

Partizan je igrao sa ekipama iz donjeg dela tabele, te je nešto lakše i došao do četiri vezane prolećne pobede. Manje probleme crno-beli su imali u Surdulici i Ivanjici, gde im loš teren nije dozvoljavao da se razigraju, ali su uspevali da dođu do vrednih bodova koji su im već unapred bili upisivani.

Napadački potencijal crno-beli su iskazali u mečevima na svom terenu u kojima su na dva meča postigli osam golova protiv IMT-a i Železničara.

druge strane Topčiderskog brda, Zvezda je u četiri meča pred derbi morala da se suoči sa Čukaričkim i TSC-om - ekipama koje se nalaze na trećoj i četvrtoj poziciji. Uspeli su crveno-beli iz oba susreta da izađu kao pobednici, iako su naročito u Bačkoj Topoli naišli na veoma jak otpor.

Pre toga su na svom terenu na prolećnoj premijeri savladali Voždovac, a bili su uspešni i u Novom Pazaru.

Međutim, uprkos nešto zahtevnijem uvodu, Partizan će predstavljati prvi pravi izazov u Milojevićevom novom mandatu na klupi važećeg šampiona.

Milojević iskusniji od Duljaja u derbijima.

Kada je iskustvo u derbijima u pitanju, makar u ulozi trenera, Vladan Milojević je u prednosti. U svom prvom mandatu koji je trajao dve godine, Milojević je vodio sedam ligaških derbija iz kojih je dva puta izlazio kao pobednik.

Prvu pobedu ostvario je u 157. derbiju koji je odigran 14. aprila 2018. godine i u kom su crveno-beli trijumfovali golovima Nemanje Radonjića i Aleksandra Pešića, dok je utešni gol postigao Ognjen Ožegović.

Drugu i poslednju pobedu sa Milojevićem kao trenerom Zvezda je zabeležila 25. aprila 2019. kada su El Fardu Ben i Aleksa Vukanović postizali golove za crveno-bele, dok je Rikardo bio jedini strelac za Partizan.

U preostalih pet duela, čak četiri su završena nerešenim rezultatom, a jedini poraz došao je u Milojevićevom poslednjem "večitom derbiju" kada je Partizan bio bolji 22. septembra 2019. godine golovima Sejdube Sume i Zorana Tošića.

Kada je Igor Duljaj u pitanju, nekadašnji zadnji vezni Partizana će kao glavni trener učestvovati u svom četvrtom derbiju.

Do sada je zabeležio po jedan poraz, remi i pobedu i to upravo navedenim redom.

Prvi put je kao šef stručnog štaba predvodio Partizan u derbijima samo pet dana nakon što je imenovan za glavnog trenera. Nije imao puno vremena da pripremi tim, koji je u jednom veoma lošem meču poražen na stadionu "Rajko Mitić" golom Aleksa Viga.

Naredni susret odigran je samo mesec i po dana kasnije, a pobednika, kao ni golova, nije bilo. Prvu i za sada jedinu pobedu doneli su mu Mateuš Saldanja i Bibras Natho u već pomenutom 171. derbiju.

Međusobni dueli

Crveno-beli su do sada slavili 67 puta, u 56 navrata je bilo nerešeno, dok je Partizan zabeležio 48 pobeda.

Zvezda je bila i efikasniji rival, postigavši 235 golova u odnosu na 201 gol koliko su postigli igrači Partizana.

Derbiji su se u čak 29. navrata završavali rezultatom 1:1 što je i najčešći rezultat kada je svetkovina srpskog fudbala u pitanju.

Najbolji strelac sa 13 golova je bivši Partizanov centarfor Marko Valok, a kada su igrači koji i dalje nose dresove "večitih" u pitanju ističe se Bibras Natho sa tri postignuta pogotka.

Glavni sudija biće Pavle Ilić, koji će po prvi put u karijeri deliti pravdu u najvažnijoj utakmici srpskog fubala.

