TRENER PARTIZANA OVAKAV NIJE BIO OD POČETKA SEZONE: Ovako je Igor Duljaj reagovao posle pobede pred večiti derbi

Partizan i Železničar sastali su se u 23. kolu Superlige Srbije u fudbalu, a ishod ovog susreta prilično je obradovao trenera crno-belih, Igora Duljaja.

Foto: Printskrin/Arena sport

Podsetimo, Partizan je u goleadi nadigrao Železničar iz Pančeva, i to pred "večiti derbi", pa se vratio na prvo mesto na tabeli, koje mu je Crvena zvezda privremeno "zauzela" pobedom nad trećeplasiranim TSC-om.

Govoreći za TV Arena sport, strateg crno-belih je ovako sumirao utiske:

- Prvo, moram da se zahvalim ekipi iz Pančeva i mojim igračima, mislim da su pružili odličnu partiju, posebno u 1. poluvremenu. Publika je imala šta da vidi. Ali, posebno me raduje ova publika (preko 7.000 gledalaca bilo je na tribinama). Došli su i naši košarkaši... Crno-bela familija, to je za mene velika pobeda, to je dokaz da sport mora da spoji ljudi. Sva sreća, na samom meču nije bilo povreda, nije bilo mnogo kartona... Bilo je dosta šansi, lepa utakmica, mislim da je publika imala šta danas da vidi - rekao je vidno zadovoljni Igor Duljaj.

Upitan da li bi najavio derbi, osmehnuo se.

- Ima vremena. Da prvo ovu utakmicu arhiviramo, sutra je odmor, a već od ponedeljka počinjemo da razmišljamo o Crvenoj zvezdi - zaključio je trener Partizana čija ekipa sa bodom prednosti u odnosu na najvećeg rivala iščekuje "večiti derbi" koji se igra u subotu, 9. marta, od 17 časova na našem najvećem stadionu.

