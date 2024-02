TURČIN SAMOUVEREN: Ja sam prvi!

Fudbaler Intera Hakan Čalhanoglu dao je jednu vrlo zanimljivu izjavu kada su u pitanju igrači na veznoj poziciji.

Upitan za mišljenje o tome ko su najbolji igrači u veznom redu, pokazao je kakvo mišljenje ima o sebi.

- Peti je Enco Fernandes, četvrti Kimih, treći Kros, drugi Rodri, a prvi sam ja. Zbog čega sam najbolji? Postižem golove, drugi ne toliko. Ako pogledate statistiku, nikad ne postižem golove sa male udaljenosti, već sa 25-30 metara ili iz slobodnog udarca. To nije lako. Drugi su dobri u procentima preciznih pasova, ali ja ne volim da dodajem loptu igraču na pet metara od mene - objasnio je Čalhanoglu za "DAZN".

Dodao je da ga to ne sprečava da i dalje napreduje i radi na sebi.

- Sve ovo ne znači da ne bi trebalo da i dalje radim na sebi i na svojoj igri jer će od sada protivnici pokušati da me direktno markiraju, kao nedavno protiv Rome, kada mi je bilo teško da dođem do igre. Moram da naučim da sam dolazim do većeg prostora i da budem inteligentniji u tim situacijama, ali sa Barelom i Mhitarjanom uz sebe, mogu biti samo bolji - zaključio je turski reprezentativac.

