VELIČANSTVEN DOČEK: Zvezda priredila koktel u čast Krasoa

U "Centralnoj loži" stadiona Rajko Mitić organizovan je koktel svečanosti povodom velikog uspeha koji je ostvario fudbaler Crvene zvezde Žan Filip Kraso, time što je osvojio Kup afričkih nacija u dresu Obale Slonovače.

Kraso je tako postao prvi fudbaler u istoriji Zvezde koji je sa reprezentacijom osvojio kontinentalno takmičenje. U skladu sa tim, napravljena je svečanost na kojoj je napadaču odato priznanje za veliki uspeh koji je postigao, uz želju da nastavi da pruža sjajne partije i u dresu Zvezde. Događaj su uveličali prvotimci Zvezde, legende kluba, kao i članovi Upravnog odbora.



Generalni direktor Zvezdan Terzić je čestitao Krasou na uspehu.



- Okupili smo se lepim povodom, a to je da Žan Filip Krasou čestitamo osvajanje Kupa afričkih nacija. Po prvi put je igrač Zvezde uspeo da osvoji kontinentalni kup, ali želimo da čestitamo i našim ostalim fudbalerima koji su učestvovali na turniru, a to su Bukari, Điga i Kangva. Oni su takmičenje ranije završili, kao i In Bom Hvang na Azijskom kupu, iako je Južna Koreja bila najveći favorit za osvajanje. Uspeh Krasoa nije samo uspeh Obale Slonovače, nego i Zvezde. Promovisao je Zvezdu i Srbiju na najvećem afričkom takmičenju. Želim mu da ove trofeje ponovi i sa Zvezdom, i nadam se da će u prolećnom delu sezone pokazati repertoar i talenat koji je nesporan. Ostao je dužan klubu i navijačima, i ne sumnjam da može bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti imati još ovoliko uspeha - rekao je Terzić.Šampionu se obratio i šef stručnog štaba Vladan Milojević.- Čestitam Krasou u ime čitavog stručnog štaba i kao trener sam ponosan na uspeh našeg igrača, ali i na ostale koji su nastupali. Benefit Zvezde je da imamo toliko reprezentativaca. Vidim želju kod Krasoa da nam pomogne i siguran sam da će se prikazati u sasvim drugom svetlu. Čestitam mu od srca i nadam se da ćemo na kraju sezone svi zajedno slaviti trofeje sa Zvezdom - istakao je Milojević.I kapiten je u ime cele ekipe uputio čestitke Krasou.

- Srećan sam zbog Krasoa i činjenice da imamo velikog šampiona u timu. Čestitam mu u ime celog tima. Drago mi je i što si pobedio Nigeriju i iznervirao Olanjinku. Šalu na stranu, nadam se da ćemo na kraju sezone slaviti duplu krunu - naveo je Dragović.



Za kraj se Kraso kome je čitav ovaj događaj bio pripremljen kao iznenađenje, obratio prisutnima.

- Hvala svima, zaista nisam očekivao ovo, iznenadili ste me. Neverovatan turnir je iza mene... Postigao sam velike uspehe sa reprezentacijom i bilo je izuzetno emotivno, ali želim sve to i sa Zvezdom. Želim duplu krunu - rekao je Kraso.

