MILOJEVIĆ PRED NOVI PAZAR: Fokus je samo na nama

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je pred gostovanje Novom Pazaru da je fokusiran na njegov tim i igru koju želi da prikaže, a ne na probleme sa kojima se suočava rival.

Ova utakmica biće odigrana pred praznim tribinama "Kaizkoin Arene".

- Ne možemo da utičemo na to da li se igra sa publikom ili ne, ali siguran sam da će biti fudbalska atmosfera. Lepo je kad je tu publika, bez obzira na to što je Novi Pazar okrenut lokal-patriotizmu. Što se tiče kadrovskih problema koje imaju, ni na to ne možemo da utičemo. Fokusiran sam na moj tim i igru koju želimo da prikažemo - rekao je Milojević na početku konferencije za novinare.

Zvezda u subotu od 14 časova igra protiv Novog Pazara meč 21. kola Superlige Srbije, a strateg šampiona Srbije potvrdio je da se Hvang priključio timu i da je spreman za igru.

- Hvang je spreman za igru i nemam dilemu oko njega, jer se radi o kvalitetnom igraču. Imamo vremena do sutra da odlučimo da li će početi - rekao je Milojević o Hvangu

Kratko je Milojević govorio i o prelaznom roku koji se bliži kraju.

- Fokusiran sam na igrače koje treniram. Imamo skauting službu koja je maksimalno posvećena, a ja radim svoj deo posla - dodao je Milojević

Milojević je odgovorio i na pitanje i terminima i rasporedu koji čeka Zvezdu.

- Ne možemo da biramo kad ćemo igrati. Imamo malo teži raspored i moramo da igramo sa svima u vremenu koje FSS odredi - zaključio je Milojević.

