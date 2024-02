TRENER ZVEZDE TRLJA RUKE: Stiglo jedno od dva pojačanja koja čeka Vladan Milojević

Crvena zvezda i šestoplasirani Voždovac sastali su se u 20. kolu Superlige Srbije, a trener branioca trona, povratnik na njegovu klupu, Vladan Milojević, posle te utakmice istakao je da jedva čeka da kompletira ekipu koju predvodi. I, deo te želje danas mu se ispunio.

Podsetimo, nakon vrlo zanimljive utakmice Crvena zvezda - Voždovac, Vladan Milojević je stao pred kameru TV Arena sport i, pored ostalog, rekao ovo kada je upitan šta misli o teškom nizu - jer slede mečevi sa Novim Pazarom, TSC-om, Čukaričkim, pa "večiti derbi s Partizanom:.

- Početak je sezone, još ekipe nisu uhvatile takmičarski ritam. Imamo problema sa pojedinim igračima. Ali, dobro, to je sastavni deo. Ja nisam neko ko kuka. Ja sam neko ko voli da veruje i želim da veruje, a mnogo toga može (da se ostvari) predanim radom. A sigurno da ono što bi trebalo da bude, to je da iz utakmice u utakmicu budemo što bolji. Očekujem i dolazak dva kvalitetna igrača, to su Kraso i Hvang, pa da se konačno kompletiramo - rekao je Milojević.

I, od danas, on na raspolaganju ima In Bom Hvanga.

Reprezentativac Južne Koreje je doputovao sa AFC Azijskog kupa, odnosno šampionata najmnogoljudnijeg kontinenta, gde je sa nacionalnom selekcije stigao do polufinala, u kome je Jordan bio bolji (rezultat je bio 2:0, a Jordanci su potom u finalu izgubili od Katara sa 1:3).

Nepunih sedam dana imao je Hvang za predah od zimskih obaveza u državnom timu, pa se od ovog utorka ponovo stavio na raspolaganju crveno-belima, u čijim redovima je pružio prilično zapažene partije otkako je letos na Marakanu stigao iz Olimpijakosa.

