VLAHOVIĆ U NEMILOSTI: Salva kritika po Srbinu posle poraza Juventusa od Intera

TRKA za "skudeto" u italijanskoj Seriji A će biti zanimljiva do kraja, a trčaće je Inter i Juventus, u to nema sumnje. Ova dva tima su se u nedelju uveče sastali u velikom derbiju na stadionu "Đuzepe Meaca" u Milanu i slavio je domaćin posle autogola Federika Gatija u 37. minutu.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, sve nade i pogledi navijača crno-belih iz Torina bili su usmereni ka Dušanu Vlahoviću. Reprezentativac Srbije je na kraju zbog samo jednog lošeg poteza na utakmici postao čovek ka kojem su poletele sve najotrovnije strele Apenina. Jer, u jednom kontranapadu Juventusa u 31. minutu primio je vrlo neprecizno jednu loptu koju su mnogi (valjda) već videli iza leđa Interovog golmana Jana Zomera. Šansa je otišla u nepovrat, a vodeći italijanski sportski mediji, prednjačila je "Gazeta delo sport" ostrvila se na mladog srpskog centarfora na, do sada, najgrublji način.

- Nervi na ivici i promašaji pred golom: Vlahović stao na "Meaci". Kao i uvek - je neprijatan naslov u "Gazeti" koji ustvari podseća da Vlahović nije postigao gol ni na svom osmom nastupu na travi legendarnog stadiona od trenutka kada je kročio u Seriju A, a u njoj je nosio dresove Fiorentine i Juventusa.

I nisu se novinari zaustavili samo na ovome.

- Na veliku utakmicu stigao je u idealnoj situaciji za Juventus, ali moćniji od forme i samopouzdanja za Dušana Vlahovića bio je tabu stadiona "Đuzepe Meaca". Mnogo je važniji način na koji je Vlahović zaustavljen. Pod broj jedan - živci. Alegri mu je puno puta ukazivao na to. Bez uspeha. Dušan je prvi igrač koji je dobio žuti karton u derbiju posle samo 18 minuta. Zbog protesta kod sudije. I nije to bio prvi ili drugi protest nego treći ili četvrti, toliko eklatantan da je gotovo tražio javnu opomenu. Za Juventus jeste važno da on nosi pravu energiju, ali u ovom slučaju očigledno je bio ključni saučesnik u utakmici punoj grešaka. Izgubio je čak 13 lopti, koliko nijedan drugi igrač Juvea. A napravio je i najviše faulova - pobrojali su taksativno novinari sve grehe mladog srpskog asa.

Na kraju i još sumornija konstatacija:

- Vlahović je u očaju posle jedne neuspele akcije ostao da leži na travi sa rukama preko lica. To je slika Juventusove večeri !

Alegri smrknuta slica MASIMILIJANO Alegri nije bio mnogo pričljiv posle poraza od Intera. - Znali smo da će biti teška utakmica. Prvo poluvreme je bilo izbalansirano, oni su svoju šansu iskoristili, postigli gol, a mi smo imali samo promašaj Vlahovića - promrmljao je trener Juventusa

