TRENER RADNIČKOG ZA "NOVOSTI" Igraćemo na gol više, čeka se još napadač! Na istoj talasnoj dužini sa Ristićem

FUDBALSKI klub Radnički iz Niša ove zime vratio je trenera Nikolu Trajkovića, sa njim je došao i sportski direktor Bratislav Ristić, a onda je krenula i ozbiljna rekonstrukcija tima sa Čaira, kojem predstoji borba za opstanak, a mnogi se nadaju i borba za plej-of. Trener Nišlija Nikola Trajković je odmah nakon završenih priprema igračima dao slobodna tri dana, otputovao je u Norvešku kako bi malo vremena proveo sa porodicom, ali je deo slobodnog vremena izdvojio kako bi za portal "Novosti" analizirao prelazni rok, kao i ambicije kluba.

Aleksandar Ilić

Kada je u novembru Nikola Trajković rekao "zbogom" Radničkom, malo ko je očekivao da će nešto manje od dva meseca kasnije ponovo sesti na klupu Radničkog iz Niša. Njegov povratak obradovao je mnoge, posebno one koji su uživali u ofanzivnoj igri "Reala sa Nišave". Slavoljuba Đorđevića koji je njega nasledio, i sam je zamenio Trajković povratkom na Čair.

Klub je ove godine ozbiljno zasukao rukave i napravio tim dostojan borbe za vrh tabele...

Radnički je odradio možda jedan od najboljih prelaznih rokova još od sezone 2018/19. Na Čair su stigli Kolis Faj, reprezentativac Kameruna koji je brzo pokazao da će biti veliko pojačanje za Nišlije, kao i Semir Smajlagić, Andrija Luković, Marko Petković, Stefan Vukić i Edmund Ado, a očekuje se dolazak još jednog ofanzivnog fudbalera iz Portugalije.

- Sa dolaskom dva igrača zatvaramo sve što smo planirali. Otišli su Dragan Rosić i Sava Petrov koji su imali zapaženu ulogu. Jednostavno. To je tako u fudbalu. Nama trebaju gladni igrači, željni dokazivanja. Što se njihovog odlaska tiče, bio sam za to da im se omogući da promene klub. Ostale igrače smo, manje-više, zadržali. Otišli su Aleksandar Pejović i Saša Marjanović, od malo starijih... Želeli smo da podmladimo ekipu, te su odluke bile neminovne da se donesu. Sa Adom i još jednim igračom koji će igrati ofanzivno na levoj strani u sistemu 4-3-3 ili 3-4-3 mi smo zatvorili priču po pitanju pojačanja. Sasvim sam zadovoljan, ako se nešto otvori, da može da pojača konkureciju u našem timu, mi ćemo na to blagovremeno reagovati - počeo je Trajković razgovor za "Novosti".

Aleksandar Ilić

Što se tiče igrača iz Portugalije, u pitanju je ofanzivac Estorila Josuf Bamidele?

- Sa njim bi trebalo da zatvorimo tim sa kojim ulazimo u drugi deo sezone.

Trajković dodaje da navijači Radničkog treba da očekuju da klub igra na gol više.

- Navijači treba da očekuju Radnički kakav je bio u mom prvom mandatu. Igraćemo ofanzivan fudbal. Nećemo biti u niskom bloku i čekati na igru iz tranzicije. Pokušavaćemo i u Nišu i na strani da igramo na gol više. Što ne znači da se nekada neće desiti utakmice gde vas protivnička ekipa natera da se branite ili imate dobar rezultat, pa treba da sačekate u srednjem ili niskom bloku. To sigurno neće biti osnovna ideja. Osnovna ideja biće da igramo visoko i ofanzivan fudbal. Ako neka ekipa ima kvalitet da nas natera na srednji ili niski blok, bićemo spremni i na to.

A. Ilić

Analiza pripremnog perioda Nikole Trajkovića

Radnički je savladao Olimpiks 3:2, potom izgubio od Karvina 0:2, pa od Slovackog 0:1, a na kraju priprema usledio je remi protiv Arde 1:1. Deo navijača zabrinuli su nešto lošiji rezultati na pripremama, a Nikola Trajković uverava da razloga za brigu nema.

- Rezultati na pripremama nisu prioritet, već fizička snaga kako bi mogli tokom prvenstva da budu na optimalnom fizičkom nivou. Birali smo kvalitetnije protivnike. Mogli smo da odaberemo lakše protivnike i ostvarimo sve pobede, na taj način bi naši navijači bili zadovoljni. To meni uopšte nije poenta. Naši navijači treba da budu zadovoljni rezultatima u pripremnom periodu. Prvi meč dobili smo protiv boljeplasiranog tima od nas, doduše iz nešto lošijeg prvenstva od našeg, koji nas je pre dve godine na pripremama dobio 5:1. Drugi meč igrali su igrači koji su igrali manje minuta, prvo poluvreme bilo je malo lošije, kada je ušla u drugom poluvremenu ekipa na koju će se više računati u nastavku sezone, bila je to druga priča na terenu. U trećem meču smo igrali protiv ekipe koja se nalazi na četvrtom mestu i deli broj bodova u češkoj ligi sa Vitorijom Plzen. Taj tim je u Ligi konferencije ostvario 18 bodova od mogućih 18, naš Čukarički osvojio je u istom takmičenju nula bodova. Ako uporedimo ekipu od koje smo primili gol u 90. minutu i kojoj smo parirali, tu nema nikakve bojazni. Arda je u vrhu bugarskog fudbala. Ne mislim da su rezultati toliko loši. Mogli smo da odaberemo lakše rivale i ostvarimo četiri pobeda. To uopšte nije bila poenta, potpuno sam miran i navijači mogu da budu spokojni.

Aleksandar Ilić

Radnički trenutno obitava na začelju tabele, strepi od borbe za opstanak, a klub ima visoke ambicije, uprava priželjkuje borbu za plej-of, a trener Nišlija spušta loptu...

- Velika je bodovna razlika za sada. To je cilj koji je uprava zacrtala. Moj cilj je da Radnički ostane u ligi i da ne bude u stresnim situacijama, da se izbegnu i baraž utakmice. Bio bih zadovoljan da Radnički ostane u ligi bez baraž utakmica, a ako se otvori šansa da napadnemo plej-of, zašto da ne. Ali to ne zavisi od nas, zato je nerealno o tome pričati. Sedam ili osam bodova je razlika, nemamo ništa u našim rukama. U našim je rukama da izbegnemo ispadanje i baraž utakmice.

FOTO: FK Radnički Niš

Nedugo pred početak zimskog prelaznog roka kormilo na poziciji sportskog direktora preuzeo je od Aleksandra Jovanovića Bratislav Batica Ristić, nekadašnji igrač Radničkog i između ostalih Klub Briža, Malage, Kubana, Čikaga...

- Apsolutno sam zadovoljan. Dosta mi je olakšao posao. Pre svega, taj deo posla koji treba da se odradi u razgovorima sa predsednikom i direktorom Propadalom uzeo je na sebe. Zajedno gledamo i planiramo, pravimo ideje vezane za neke igrače, a sav posao koji treba da se odradi da dođe do realizacije je uzeo na sebe. Takođe, ima veliko iskustvo u fudbalu. Dobro ga poznaje i prepoznaje sve situacije slično kao i ja, na istoj smo talasnoj dužini, zaista sam zadovoljan i mislim da je pravi potez kluba da ga vrati na Čair.

