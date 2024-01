SRBIN JE SVETSKO ČUDO! Dušan Vlahović dao golove za pamćenje, saigrači iz Juventusa aplaudirali, hvatali se za glavu.... (VIDEO)

Juventus i Sasulo su se sastali u 20. kolu Serije A, a taj meč italijanskog prvenstva obeležio je Dušan Vlahović - golovima koje je dao za torinskog giganta.

Iako je gost iz regije Emilija-Romanja kao 12. na tabeli došao na ovaj meč, ipak se radilo o ekipi koja je na gostovanjima prilično efikasna: od njenih 13 pogodaka na tuđim terenima - samo tri ekipe u šampionatu na "čizmi" su dale više.

Baš zato je za "Juve" bilo važno da prvi "zada udarac", da stavi do znanja rivalu ko je gazda u Torinu, a za to se pobrinuo srpski as.

Igrao se 15. minut kada je naš reprezentativac presingom pomogao da suparnici izgube loptu, usledila je ne toliko brza, koliko konkretna akcija momaka u crno-belim dresovima, a onda...

Kada je Mireti uputio dodavanje s desne strane, to je postala asistencija za fantastičan pogodak - Dušan Vlahović je sa oko 18 metara majstorskim udarcem levom nogom dao gol, na oduševljenje svih kojima je Juventus u srcu (VIDEO). A i na oduševljenje saigrača, od kojih su mu neki, poput Rabioa, aplaudirali.

Nije prošlo dugo, a pojedine klupske kolege su se hvatale za glavu zbog srpskog majstora.

To je uradio njegov kolega iz napada, Jildiz, kada je u 37. minutu Dušan Vlahović iz slobodnog udarca maestralno postigao gol (VIDEO), poslavši loptu sa oko 25 metara tako snažno i precizno, da se ona od prečke odbila u metu.

Dvostruki strelac je ostao na terenu sve do 81. minuta, kada ga je zamenio Milik, a odmah potom je igru napustio i drugi srpski internacionalac koji je nastupao od početka meča za "staru damu", Filip Kostić, koga je zamenio Iling.

Konačan rezultat je glasio 3:0, jer je u 89. minutu Kjeza dodatno uvećao prednost Juvea, posle fantastične borbenost domaćih igrača, koji kao da su u završnici gubili, a ne ubedljivo vodili (VIDEO).

Posle ove utakmice, Juventus je sakupio 49 bodova i drugi je na tabeli Serije A, sa dva boda manje od Intera, a sedam više od trećeplasiranog Milana.

Sasuolo je pao na 14. mesto, sa 19 bodova.

