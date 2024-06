OSTAVKA? AJDE, SLEDEĆE PITANJE... Prva izjava Piksija nakon sletanja u Beograd

Fudbaleri Srbije posle neuspeha u na EURO u Nemačkoj vratili su se kući, a prvi pred norinare izašao je selektor Dragan Stojković Piksi.

FOTO: I. Marinković

- Dali smo sve od sebe. Videli ste sami. Imate oči. Nemojte da pravite od nečega nešto što nije. Ako je neko želeo, želeli smo mi. Jedan gol je falio, nijanse su odlučivale- , rekao je Piksi, pa progovorio o odlasku sa mesta selektora.

- Ne znam. Sad sam sleteo. Ne treba od toga prsviti senzaciju

Da li osećate krivicu?

- Naravno, ja sam najodgovorniji, ja donosim odluke. Uradio sam sve najbolje po tim. Od treninga, priprema utakmica, taktike, svega što je u opisu mog posla. Nisam ja rijaliti, ne treba praviti senzacije... Tu sam da odgovorim na sva pitanja. O mom statusu drugi odlučuju. Ponosan sam na momke, kako smo predstavili Srbiju. To što se rezultati nisu poklopili... Ne treba da zaboravimo da je 90 odsto Srbije verovalo da ćemo da 'popijemo' pet komada od Engleske. Ili šest. Naša odbrana je bila jedna od najboljih tamo. Dobro smo ih namučili, hoće neko da mi kažu da je neko bio bolji od nas? Neće moći, to nije tačno. Očekivali smo da pobedimo Sloveniju, nismo. Nismo iskoristili naše šanse. Probali smo protiv Danske, nismo uspeli.

FOTO: I. Marinković

Da li biste hteli da ostanete?

- Videćemo, ja volim svoju zemlju, ali ne držim se ničega kao pijan plota. Volim da radim za svoju zemlju, volim da joj pomažem. Zvali su me kada su bili problemi pre tri godine i te probleme sam rešio bez ispaljenog metka, mnogo dobro. Sve što smo obećali, to smo uradili. Razumem razočaranje, frustraciju. Ako je neko nezadovoljan, onda sam to ja, samo to ne smem da pokažem. To kako se osećam u duši samo ja znam. Ne postoji fijasko, debakl. Fijasko je kada te neko dobije 7:0, kada pijančiš po Minhenu i Augzburgu, tučeš se po treningu... To su stvari gde treba da budemo kritikovani, ali toga nije bilo. Ponosan sam na momke kako su se ponašali.

O najavama da braća Milinković Savić, Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić više neće da igraju za reprezentaciju dok je Piksi selektor...

FOTO: I. Marinković

- To kad budem video zvanične izjave. To su dezinformacije i spekulacije. Hoćete da pravite probleme gde ih nema. Mediji su ovo čekali, naš neuspeh, nemojte da se lažemo. Negativne stvari donose određenu vrstu interesovanja. Ali, niko ne može da kaže da momci nisu izgarali. Slobodno kritikujte, tu sam da primam udarce. Nemojte da dirate reprezentaciju, zaključio je Stojković.

