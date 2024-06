NISMO ISKORISTILI TADIĆA: Darko Kovačević za "Novosti" analizirao naš nastup na EP

UMESTO sreće, tuga. Umesto fudbala koji pleni, traljava igra do granice negledljivosti. Reprezentacije Srbije još jednom je razočarala na velikom takmičenju. Eliminacija sa Evropskog prvenstva posle remija sa Danskom (0:0), teško je pala pristalicama "orlova", a ni bivši asovi, sada u navijačkim odorama, ne mogu da pobegnu od tog utiska. Među njima je i Darko Kovačević (50), nekadašnji centarfor plavih, koji je tokom sumornog jutra posle ispadanja sa kontinentalne smotre za "Novosti" izneo utiske o debaklu nacionalnog tima.

FOTO: M. Vukadinović

- Sve mi je nekako pomešano... Pogotovo kada vidiš da si mogao da prođeš dalje, da je grupa bila toliko izjednačena. Očekivali smo da su Englezi favoriti, ali ni oni nisu pokazali bog zna kakav fudbal i mislim da smo po kvalitetu zaslužili da prođemo dalje. Razočaran sam, kao svi naši ljudi u Srbiji, dijaspori... - počinje Kovačević priču.

Zbog čega je to tako, teško je pronaći odgovor.

- Nisam bio tamo da bih dao pravi sud. Najbolji odgovor zna selektor, analiziraće sigurno i videće šta je moglo bolje i šta smo loše uradili. Možda smo se i bazirali previše na odbranu koja je sada funkcionisala perfektno. Jednostavno, nismo stvarali šanse koliko je trebalo, znamo da imamo Vlahovića, jednog od najboljih špiceva u Evropi, ali nije dolazio u prilike. Nismo iskoristili Tadića koji je naš najkreativniji igrač - dodaje sportski direktor Olimpijakosa.

Navijači svetla tačka AKO uopšte može da se pronađe nešto pozitivno u nastupu Srbije na Evropskom prvenstvu, onda je to slika srpskih navijača, koji su bez pogovora podržavali "orlove". KLIKNI I UZMI 3000 BONUS

DOBRODOŠLICE BEZ DEPOZITA - To je prelepo videti, pogotovo 35.000 naših ljudi iz Srbije i dijaspore. Mislim da je to divno i svaka im čast. Nismo im vratili kako treba, ali oni su jedna svetla tačka - smatra Kovačević.

Upravo je "slučaj Tadić" i njegov istup nakon premijere sa Englezima najavio krah "orlova".

- Ne znam šta na to da kažem, oni će u narednim danima istupiti i reći više o atmosferi. Generalno, pričam o Tadićevim igračkim i ljudskim kvalitetima, on je naš kapiten i zaslužio je veću minutažu. Da li je to poremetilo ekipu ili nije, znaju samo selektor i on. Treba da se napravi analiza zašto nije igrao koliko je trebalo da igra - konstatuje Kovačević.

Piksijev izbor stratnih 11 za meč odluke je sve negativno iznenadio. "Frankenštajn" od tima bez glave i repa, pa onda nesuvisla odluka da sa tri špica i manjkom veznih igrača pojuri gol u nadoknadi, još jedan su dokaz (ne)kompetencije selektora.

- Iznenadili smo se svi, pa i sami igrači su rekli da nisu znali sastav, ali to nije ni bitno sada. Mi znamo da imamo kreativne igrače i da nije bilo tog dopadljivog fudbala kao u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, naročito sada u Nemačkoj. Sve je to bilo nešto 50:50. Kažem, jeste uspeh biti na Evropskom prvenstvu, ne treba čekati na to 24 godine, ali opet ponavljam, razočaran sam jer mislim da smo mogli dalje.

Favoriti Španci, Francuzi... KOVAČEVIĆ se slaže sa opštim utiskom da je najviše za sada na EP pokazala Španija i ubraja je u uži krug favorita za titulu. - Nije me niko baš oduševio osim Španaca. Francuska ima dobru selekciju, domaćini Nemci, i to su neki favoriti. Španci jesu pokazali najlepši fudbal, ali nisam zadovoljan baš fudbalom. Meni lično nije to nešto spektakularno - objašnjava Kovačević.

Dan posle kraha u Nemačkoj, povela se priča o Stojkovićevom statusu, ali ne smatra naš slavni as da treba lomiti koplja vruće glave.

- Mislim da to najbolji znaju odgovorni ljudi u Fudbalskom savezu. Nije na meni da odgovaram na to. Piksi ima kontinuitet, odveo nas je na SP i EP, ali svi smo očekivali da prođemo dalje. Hladne glave treba sesti i razmisliti - podvlači nekadašnji centarfor Zvezde, Sosijedada, Juventusa, Lacija i Olimpijakosa, koji je 59 puta nastupao za nacionalni tim.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.