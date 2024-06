VELIKA PORUKA PRED MEČ ODLUKE: Evo šta je legendarni reprezentativac rekao pred susret Srbije i Danske

Fudbalska reprezentacija Srbije igra odlučujući mel protiv selekcije Danske, a pred meč se oglasio i nekadašnji reprezentativac Predrag Mijatović.

On je ub razgovoru za televiziju "Una" rekao da je optimista pred večerašnji susret.

– Moram reći da je moj osećaj pozitivan. Ja sam optimista. Inače sam optimista i mislim da su igrači svesni da je ovo trenutak biti ili ne biti. I da nema nikakvog drugog rezultata osim pobede. To je ono što je nekada komplikovano, međutim za prave šampione i za prave momke nije. Tako da ja verujem u reprezentaciju i mislim da su svesni kakva je situacija. Moglo je to mnogo bolje i u prvoj i u drugoj utakmici, ali da se ne osvrćemo sad na prošlost. Hajde da se koncentrišemo na ono što treba da dođe, a to je utakmica sa Danskom, protiv jednog ozbiljnog protivnika. Mislim da je fudbalski kvalitet na našoj strani i ja sam optimista. Verujem da će momci smoći snage i dati sve od sebe. Nadam se pozitivnom rezultatu – rekao je Mijatović.

Meč se igra na Minhenskoj areni, a na programu je od 21 čas.

