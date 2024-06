LEGENDARNI GOLMAN BAŠ LJUT: Oštro kritikovao hrvatske igrače, pa udario na Modrića

Nekadašnji čuvar mreže Dinama Zagreb i Jugoslovenske reprezentacije, izneo je svoje viđenje meča Hrvatska - Albanija, nakon što su "vatreni" remizirali sa Albancima 2:2

On je za "HRT" rekao da je rezultat realan i da Hrvatska nije uspela da do kraja iskoristi psihološku prednost.

- Rezultat je realan. Albanci su imali zicer za 2:0, prvo poluvreme su nas vile nosile, imali smo čudesnih minuta do drugoga gola. Dve izmene koje su ušle na kraju, s njima nismo dobili ništa. Nakon što smo vodili 2:1, nismo iskoristili mentalitet Albanaca da ih dobijemo iz kontre i polukontre - rekao je Tomislav Ivković u studiju "HRT".

On je potokom kritikovao selektora Dalića zbog izbora igrača, a i pojedine fudbalere uključujići i kapitena selekcije Luku Modrića.

- Jako dugo sam u fudbalu i meni je bilo jasno sve i pre prvenstva, kao što je bilo jasno i Daliću. On je stao iza tih igrača iako je bilo jasno da nisu u formi. To nije kritika, nego činjenično stanje. Juranović ne igra u Unionu. Šutalo kada je došao u Ajaks, od igrača koji je bio šmeker postao je igrač koji to jednostavno više nije. Perišić koji je jedan od najvećih profesionalaca ikad nekako je izgurao je utakmicu do kraja. Brozović nije više na tom nivou. Čekamo da se nešto dogodi, a ništa se ne događa. Ja kao kritičar to mogu da kažem. Treba reći iskreno. Još nije gotovo i trebamo to reći pre Italije. Oni Modrića doživljavaju kao oca koji ih je zadužio. Napravio je čudesne stvari u karijeri i te momke je zadužio do kraja života. Ja se Modriću izvinjavam, ali ja moram da kažem šta vidim. On jednostavno više nije igrač kakav je bio - zaključio je Ivković.

Obe reprezentacije sada imaju po jedan bod. Hrvatska u poslednjoj rundi EURO 2024 igra protiv Italije, dok će se Albanija sastati sa Španijom.

