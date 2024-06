"PA NIŠTA, MORA DA DOĐE"... Svetislav Pešić o slučaju Piksi i Dušan Tadić

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj i u četvrtak od 15 časova igraće drugi meč svoje grupe protiv selekcije Slovenije.

Foto Tanjug

Uoči ovog duela, a od kraja susreta s Englezima, mnogo se pričalo o "slučaju Tadić - Piksi". Dušan Tadić imao je spornu izjavu o odluci selektora da ga ne stavi od početka na teren, a sve se završilo izvinjenjem kapitena.

Gostujući u podkastu kod Luke i Kuzme, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić podelio je jednu zanimljivu anegdotu vezanu za Dragana Stojkovića Piksija i Dušana Tadića. Pešić se dotakao nastupa za reprezentaciju i otkazivanja istih, te je rekao sledeće.

- Znači, u košarci je to sasvim drugačije. Drugo, ti u fudbalu moraš da dođeš. Ne postoji drugačija opcija. Ja sam pred dve godine, pošto se družim sa Piksijem i bio sam tamo kada je zvao... Tadić je bio u pitanju. Pred dve godine je on trebalo da dođe u reprezentaciju, valjda su i oni imali neke kvalifikacije, a Tadić je bio u Ajaksu. I ja sam otišao sa Tarlaćem tamo, u tu Kuću fudbala da to vidimo, da vidimo kako to izgleda, da eventualno mi tamo pravimo te pripreme preko leta. U Pazovi je to. I onda on meni kaže, evo vidiš, ja sada zovem trenera iz Ajaksa i moli me da ipak Tadić ostane tamo jer nije baš u nekom fizičkom stanju. Neke povrede, moli da ne igra. I pitam Piksija, i šta si ti uradio?

- Pa ništa, mora da dođe. Nema dalje. Mora da dođe, mi ovde imamo naš lekarski tim, procenimo, gledamo i kažemo, Dobro Tadiću, ti ne igraš, ali budi tu, ostaješ s ekipom ili vrati se tamo i tako dalje. To u košarci ne postoji - rekao je Svetislav Pešić u podkastu kod Luke i Kuzme.

