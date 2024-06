VREME JE DA SRBIJA UZVRATI UDARAC: "Orlovi" nikad u važnom meču nisu pobedili Sloveniju

HAJDE da ih pobedimo i da im vratimo stare dugove. Piksijevi "orlovi" u četvrtak (15.00) igraju najvažniju utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv Slovenije, za nas je ona sada kao finale. Trijumf nam širom otvara vrata drugog kruga, zacrtanog cilja pred dolazak u Nemačku, svaki drugi ishod garantuje strepnju i neizvesnost, veliku frku pred poslednji meč u grupi sa Dancima (25. jun), što ne bi valjalo.

FOTO: Tanjug/AP

U svim kalkulacijama ovaj dvoboj je procenjen kao najlakši – tradicija i iskustvo nas na vreme upozoravaju da nikako ne smemo tako da ga shvatimo. Verovatno smo tako i ranije



Od kada su prvi "pobegli" iz stare Jugoslavije 1991. godine, sa Slovencima smo se u fudbalu sastali osam puta i učinak je izjednačen sa po jednom pobedom na obe strane i šest remija, uz gol razliku 13:11. Sve je počelo 13. juna 2000, sada već nezaboravnim vatrometom u belgijskom gradu Šarloi.

Imali smo tada sjajan tim koga je sa kapitenskom trakom predvodio sadašnji selektor Dragan Stojković. Imao je Piksi tada nekih nesuglasica sa tadašnjim selektorom



Vujadinom Boškovom, mogu sada neke paralele da se izvlače i sa aktuelnim dešavanjima oko Dušana Tadića, mada je to valjda već prevaziđeno.

U tom prvom dvoboju Slovenci su nas rasturali na sitne komade, najviše zahvaljujući fenomenalnom dvostrukom strelcu Zlatku Zahoviću poveli su čak sa 3:0, nedugo zatim je



i Siniša Mihajlović zaradio crveni karton. Usledilo je ono poznato čuveno čudo, kada smo sa desetoricom, od 57. do 63. minuta, preko raspoloženog tandema Drulović- Milošević stiglo do izjednačenja. SR Jugoslavija, kako smo se zvali, prošla je grupu, Slovenija nije i od tada obe selekcije nisu uspevale da se plasiraju ni na jedno evropskoprvenstvo, do ovog.

Prvi bolan udarac Slovenci su nam zadali u kvalifikacijama za SP 2002. Prvo je u Ljubljani bilo 1:1 (28. mart 2001, strelci su opet bili Zahović i Milošević), da bi se u finišu namestilo da duel za "zmajčekima" (5. 9. 2001) direktno odlučuje o putniku za baraž. Nama je odgovarala pobeda i nismo do nje došli na Partizanovom stadionu, mogli smo samo uz strahovit pljusak da plačemo od muke jer je bilo 1:1 (Predrag Đorđević – Milinović).

Nove doze gorkih pilula Slovenci su nam servirali u kvalifikacijama za Evro 2012. U prvom kolu odoleli su na "Marakani" – 1:1 (Žigić – Novaković), nevolje su krenule kada je nedelju dana kasnije smenjen selektor Radomir Antić, ne zbog remija i loših rezultata, već zbog samovolje tadašnjeg predsednika FSS Tomislava Karadžića. Izgubili smo posle od Estonije 1:3, zbog navijačkih incidenata u Đenovi Italija je protiv nas dobila pobedu za zelenim stolom od 3:0, ali se opet namestilo da nam trijumf u Sloveniji obezbedi baraž. Njima takmičarski ništa nije značio ovaj meč, izveli su i nešto slabiji sastav. I opet ćorak – selekcija Vladimira Petrovića Pižona je poražena golom s centra Dareta Vršiča. Naš golman Bojan Jorgačević još ima noćne more od tog kiksa, sigurno se i Nemanja Vidić seća očajno izvedenog penala, dok je Dejan Stanković posle te utakmice objavio da više neće igrati za reprezentaciju.

Eto, ni u jednom važnom meču nismo pobedili Slovence. Neka nam ta loša iskustva budu nauk da ih ne shvatimo nikako kao "skijaše", nasankali su nas previše. Vreme je da Srbija



Prvi trijumf pre dve godine

uzvrati udarac.

NAŠA jedina pobeda protiv Slovenaca je svežeg datuma – 5. juna 2022. dobili smo ih u Ligi nacija 4:1 (Mitrović, S. Milinković-Savić, Jović i Radonjić), dok su na poslednjem



meču ovog takmičenja rivali nadoknadili 0:2 golovima Čerina i Šeška.

