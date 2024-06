OVAKO SMO PROŠLI PUT GLEDALI EURO: Danas je dovoljan jedan klik - a 2000. ste morali da budete kao Aranđel i Riska (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije nastupana Evropskom prvenstvu prvi put posle 24 godine. Mnogo toga se promenilo u, praktično, četvrt veka kako nismo igrali EURO, a jedan od stvari je i gledanje TV prenosa mečeva.

Već smo danas pisali o tome šta sve nije postojalo kada je Srbija poslednji put igrala EURO, a pored svih tehničkih naprava ono što je pre 24 godine izgledalo potpuno drugačije jeste i gledanje televizijskog prenosa.

Mali broj srećnika ima priliku da EURO prati sa stadiona, ma koliko da su oni u Nemačkoj glomazni, dok će većina prosečnih porodica, kako u Srbiji tako i širom Evrope pratiti ovaj spektakularni događaj putem malih ekrana. Danas je dovoljno pritisnuti jedno dugme na daljinskom upravljaču, a nekada je ovaj događaj zahtevao višesatnu, nekada i vešednevnu pripremu.

U nekim delovima Evrope 2000. godine već se mnogo lakše gledala televizija. Postojala je kablovska TV, kao i moderni i digitalni repetitori koji su mnogo kvalitetnije odašiljali sliku, nego što je to bio slučaj u SR Jugoslaviji tada, ali... krenimo redom.

EURO 2000. bilo je drugo veliko takmičenje na kojem je učestvovala reprezentacija Jugoslavije (prvo je bilo Evropsko prvenstvo u košarci 1999. prim. aut.), posle NATO bombardovanja.

U operaciji "Milosrdni anđeo" uništeni su mnogi vojni, logističi i kulturni objekti u Jugoslaviji, ali i zgrada Radio-televizije Srbije, kao i brojni repetitori koji su služili da održavaju kvalitet signala televizijskih kanala. Zato je imati na svom TV prijemniku jasnu sliku i ton, bila prava "golgota", pa se prosečna porodica morala snalaziti ne bi li, za najvažnije događaje kao što je ovaj, mogla da ima što bolji prijem slike.

Za ovakav poduhvat, bile su potrebne veštine poptu Silvestera Stalonea u filmu "Alpinista", pa da bi ste gledali morali ste naći najpovoljniji ugao pod kojim ćete postaviti antenu da bi mogli da dobijete što bolji kvalitet zvuka i slike. Tako je prosečna srpska porodica morala da krene u pripremu makar nekoliko sati pre samog početka meča.

Kupovale su se nove antene, novi televizori, ne bi li se došlo do što bolje slike, ali i dalje su oštećeni repetitori pravili problem. Bilo je to tako da bi porodica morala da se podeli u dva tima. Jedan bi otišao na krov kuće ili zgrade, a drugi bi sedeo ispred televizora i najglasnije što može javljao "kolegi" na krovu šta se dešava dok oni gore okreću antenu ne bi li se pojavila najidealnija moguća slika na ekranu(idealna nije postojala do pojave kablovske televizije prim. aut.). Uostalom, mnogima je poznata ona scena iz "Srećnih ljudi", ali... to je zaista tako izgledalo.

Sada je sve drugačije.

Danas će ista ova porodica samo pritisnuti jedno dugme na daljinskom upravljaču svog digitalnog risivera svog kablovskog operatera, i da u roku od jedne sekunde uživa u kristalno čistom TV prenosu svog omiljenog meča, što svakako ima svoje prednosti, ali... Mnogima ostaje da se prisete ovih, sada već pomalo komičnih situacija, kada je i samo gledanje prenosa na televiziji bio specifičan izazov.

Na kraju podsetimo: igraju Srbija i Engleska, a prenos uživo možete da pratiti na portalu Novosti - samo vas jedan klik od toga deli. Uostalom, moderna su vremena, drugačije i ne bi valjalo.

