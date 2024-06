BIVŠI SELEKTOR SRBIJE LJUT NA ŠPANIJU: "Gde njega da zovete na EURO 2024..."

BIVŠI selektor Srbije Havije Klemente govorio je pred Evropsko prvenstvo o Španiji, tačnije o mladom fudbaleru Barselone Laminu Jamalu.

Ovaj 74-godišnjak je istakao da strateg "furije" Luis de la Fuente nije trebalo na EURO 2024 da pozove mladog igrača Barselone.

- Iskreno, nisam za to. To je moje mišljenje. Ne želim da se mešam u kriterijum selektora Luisa de la Fuentea, ali ja to ne bih učinio. On ga je pozvao pa će ga i staviti u igru. Ja tako nešto ne bih napravio sa 16-godišnjim igračem - rekao je Klemente, a preneo "Indeks.hr.

Čovek koji je predvodio Španiju od 1992. do 1998. godine naglasio je da bi pitao doktora da li bi tako mlad igrač mogao da izdrži oštre startove i duele. Ukoliko bi dobio potvrdan odgovor, odobrio bi njegov poziv u nacionalni tim.

Ipak, on se brine da bi talentovani 16-godišnjak mogao da se povredi tokom kontinentalnog takmičenja.

- Ako mu se nešto dogodi, niko neće moći da "opere ruke" od toga. Greška će biti na doktoru ili onome ko mu je dozvolio da igra - zaključio je Klemente.

Podsetimo, on je selektor Srbije bio od 2006. do 2007. godine.

"Furija" se na EURO 2024 nalazi u grupi B sa Italijom, Hrvatskom i Albanijom. Španija prvi meč igra protiv "vatrenih" u subotu od 18 časova.

