"POŠTUJEM SVAKOGA I NIKOG SE NE BOJIM:" Trener Škotske se oglasio pred meč sa Nemačkom na startu EURO 2024

ČEKANjU je došao kraj, Evropsko prvenstvo počinje. Prvu utakmicu odigraće domaćin Nemačka i Škotska. Očekivanja pred ovaj duel izneo je selektor ostrvske selekcije Stiv Klark.

Foto: EPA-EFE/Robert Perry

On je istakao da je ekipa svesna koliko je duel sa "pancerima" važan.

- Znamo da je to velika utakmica, ali za nas je to uvodna utakmica za četiri tima, tri meča, i znamo šta moramo da uradimo da bismo se kvalifikovali i to je sve na šta smo fokusirani. Veličina prve utakmice je pomalo sporedna predstava i nadamo se da se nećemo previše mešati u to. Sigurno, ovo je teška utakmica. Jedna od mantri koju sam oduvek imao je da poštujem svakoga i da se nikoga ne bojim, tako da dolazimo ovde sa puno poštovanja prema domaćinu, znamo da su oni dobar tim, ali nadamo se da će biti noći kada možemo pokazati da smo i mi dobar tim - rekao je Klark.

Veruje u tim i navodi da se nada dobrom rezultatu.

- Verujemo da možemo da izvučemo dobar rezultat svaki put kada izađemo na teren, inače šta je poenta? Dobro smo se pripremili, spremni smo i nadamo se da ćemo to pokazati.

Nije krio zadovoljstvo što je Škotska na još jednom velikom takmičenju.

- Mislim da svi treba da budemo ponosni što smo ovde. Prošlo je mnogo vremena od 1998. godine kada smo zapravo putovali u inostranstvo da bismo nastupili na ovakvom turniru. Zato su svi tako uzbuđeni. Ponosni smo što smo bili u mogućnosti da igramo uzastopne turnire i nadamo se da ćemo do kraja ovoga biti još ponosniji što smo uradili nešto malo više za škotski fudbal. Većina igrača je već bila uključena u velike utakmice, tako da sam siguran da će to dobro podneti - zaključio je Klark.

Podsetimo, utakmica Nemačka - Škotska igra se na "Alijanc areni" od 21 sat.

BONUS VIDEO: NASTAVLjA SE MISIJA EURO 2024: Orlovi u dobrom raspoloženju na drugom treningu u Auzburgu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.