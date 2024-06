SERGEJ VERUJE U "ORLOVE" PRED EURO 2024: Imamo ideju - da budemo među dve najbolje reprezentacije u grupi!

BLIŽI se početak Evropskog prvenstva u fudbalu, EURO 2024, u Nemačkoj. Srbija je pod svojim imenom i pod svojom zastavom prvi put učesnik ovog velikog takmičenja. To ujedno znači da je za sve izabranike Dragana Stojkovića Piksija ovo takođe debitantski nastup na takmičenju na kojem će "orlovi" da budu u istoj grupi sa Engleskom, Slovenijom i danskom.

Vezista Srbije Sergej Milinković-Savić odigrao je 51 meč za državni tim i biće jedan od ključnih igrača u našem timu u Nemačkoj.

- Pre svega je najveći uspeh što smo uopšte na Evropskom prvenstvu. Ne želimo na tome da ostanemo. Sledeći korak je da se prođe grupa. Znamo da i četiri trećeplasirane prolaze, ali ideja nam je da budemo među dve najbolje u grupi - kaže vezista za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

EURO 2024 počinje u petak 14. juna, Srbija prvu utakmicu igra dva dana kasnije protiv Engleske, a navijači su prilično ravnodušni. Nema euforije kao što je recimo bilo uoči prethodnog Svetskog prvenstva.

- Volim što je manja eurofija nego pred Katar. Mislim da ljudi i sad očekuju da prođemo grupu, što i mi sami očekujemo. Ali ovako se u miru spremamo - kaže Sergej.

"Orlovi" su odigrali dva kontrolna meča. Poraženi su od Austrije (2:1) i pobedili su Švedsku (3:0). Sergej ističe da je dobro što su bili jaki protivnici, kako bi Srbija izvukla neke pouke.

- Naš fudbalski savez je odabrao dva dobra protivnika, bile su to dve dobre provere. Tu je moglo dosta stvari da se vidi, da se poboljša. Pritom, bliži se Evropsko prevenstvo, pa ideje koje imamo mogu da ostanu i do takmičenja. Atmosfera u timu je odlična. Ovo je najbolja grupa momaka. Ima dosta nas koji smo bili i u Litvaniji i na Novom Zelandu. Ima i starijih koji drže sve pod kontrolom, da mi mlađi ne dignemo nos. Stvarno dobra grupa - kaže Milinković-Savić.

On je nedavno odigrao 50. meč u dresu Srbije. U opširnom razgovoru za sajt FSS se dotakao i nekih ključnih mečeva iz reprezentacije, a onaj koji nikad neće zaboraviti je protiv Portugala u Lisabonu (2:1), kada se Srbija plasirala na Svetsko prvenstvo u Katar.

- U mojoj reprezentativnoj karijeri najveća pobeda bila je nad Portugalom u Lisabonu. To je noć koju ću dugo pamtiti. Pamtiću i utakmicu sa Portugalcima u Beogradu (2:2) u istim tim kvalifikacijama. To je bilo na početku i tada smo nagovestili svima da sa nama neće biti lako. Pamtim naravno i prvu utakmicu, na Tturneji, protiv Kine. Selektor Mladen Krstajić me je pozvao, to nikad neću zaboraviti. Bilo je dosta iskusnih igrača i znali su kako sama klincima da postpupaju. Ostalo je istorija - prisetio se Milinković Savić.

Prvi golman fudbalske reprezentacije Srbije je Sergejev rođeni brat Vanja.

- Vanja je imao teži put nego ja, ali je ostao miran i uporan i trud mu se isplatio. On kad je počinjao nije bila ideja da bude golman. Ide ta priča da je nekad davno falio jedan golman, on je to bio i od tada je ostao na golu. A ko ima jači šut... nastavlja se ta polemika od okupljanja do okupljanja, ne posustajem - našalio se Sergej.

Golovi za Srbiju koje pamti su protiv Norveške u gostima (2:1) u kvalifikacijama za prošlo Evropsko prvenstvo. Sergej je tada ušao sa klupe i pogodio u 81. minutu i 102. minutu.

- Pamtim dva gola Norvežanima u baražu za Evropsko prvenstvo, a i prepisku sa Vanjom pre utakmice, to nikad neću zaboraviti. Sećam se da smo se čuli, rekao sam mu da ne počinjem i da se nadam da ću da uđem u drugom poluvremenu. I on je napisao - aj reši, daj dva. I tako je i bilo - prisetio se fudbaler.

Milinković Savić bio je član mlade reprezentacije koja je osvojila zlato na Svetskom prvenstvu 2015. godine na Novom Zelandu. Danas je sa Mundijalita njih devet u A reprezentaciji.

- Očigledno se radi kako treba i prave se igrači za prvi tim. Kad smo se okupili sa Veljkom Paunovićem, dosta nas je bilo prvi put u reprezentaciji. Veljko je napravio odličan stručni štab i sve je isplanirao na nerealan način. Kad smo došli u Pazovu, nikad neću to zaboraviti, osećali smo se kao prvotimci. Ostalo je istorija. Čujem se povremeno sa Paunovićem, pratim ga znam gde je, šta je... On je ostavio dubok trag u mojoj karijeri - kaže Sergej.

Pošlog leta Milinković Savić prihvatio je bogatu ponudu Al Hilala i preselio e u Saudijsku Arabiju. Osvojio je kup i prvenstvo, a naredne sezone cilj je i Liga šampiona.

- Dugo nisam čuo da neko ima sličnu sezonu kao Al Hilal. Dupla kruna i 14 bodova više od drugoplasiranog. Nadam se da će takva da bude i sledeća, a cilj nam je i trofej više, odnosno ta Liga šampiona. Bili smo dominantni. Trener me je prvi dan, kad sam došao odmah odvukao u stranu. Bilo je - zdravo, ja sam Žorž, zdravo ja sam Sergej i odmah je prešao na taktiku. Šta, kako, defanzivno, ofanzivno. Bilo mi je jasno da sam došao u ozbiljan klub. Oborili smo Ginisov rekord u vezanim pobedama. Igrali smo dosta puta protiv Al Nasra, protiv Al Itihada. Stvarno smo bili uspešni. Nije lako igrati protiv kluba koji ima Ronalda - objašnjava fudbaler.

Ranije je po ceo dan igrao plejstejšn i stoni tenis, a sada se to promenilo zbog porodičnih obaveza.

- U karantinu imam i plejstejšn i ping pong. U poslednje vreme nisam toliko na igricama, jer su mi u Arabiji žena i dete. Stariji sam, sve se menja. Često imamo karantin, pa sam dosta i odvojen od porodice - kaže reprezentativac.

Nahvalio Ronalda SERGEJ je pohvalno pričao o velikom fudbalu, ali i rivalu iz saudijskog Nasra, Kristijanu Ronaldu. - On je veliki profesionalac. I dalje igra, i dalje želi i dalje ne voli da gubi. Sve to govori kakva je ličnost. Drago mi je da ga imam u ligi, kao što sam ga imao u Italiji. I nadam se da će tako biti još dugo - iskren je Sergej.

Osam sezona Srgej je bio u Laciju i jako mu nedostaje da ode u Rim i poseti klub.

- Cele godine sam pratio Lacio. Nisam imao mogućnosti da odem, jer sam imao obaveze stalno. Video sam ih u Rijadu, kad su igrali Superkup. Fali mi da odem u Rim i gledam utakmicu kao navijač. Rekao sam Duciju (Vlahoviću prim. aut.) da sledeće sezone spusti gas protiv Lacija. Ove sezone im je dao tri gola - zaključio je Milinković Savić.

