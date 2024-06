MARKO, SRBINE! Arnautović se prekrstio, pa otpevao "Bože pravde"

Austrija i Srbija su sinoć u Beču "sparingovale" u sklopu priprema za EURO u Nemačkoj, a ovaj susret je posebno emotivan bio za Marka Arnautovića koji nikada nije krio ljubav prema zemlji svog porekla.

Foto: Printskrin

Iako je rođen i odrastao u Beču, Marku Arnautoviću je odmalena usađena ljubav prema Srbiji koju je često javno iskazivao, čak i kada je na terenu bio na suprotstavljenoj strani.

Fudbaler naših korena pozdravio se u tunelu prvo sa svim srpskim reprezentativcima ponaosob, a potom je na terenu otpevao i himnu "Bože pravde".

Videli smo kako se Arnautović prekrstio, tri puta "po srpski", kada su igrači izašli na teren, a potom je to učinio i nakon što je intonirana himna Srbije.

Marko Arnautović izgovara molitvu i krsti se pre utakmice Austrija - Srbija. Još jednom je dokazao koliko ceni svoje srpske korene. Bravo Marko 👏☦️ pic.twitter.com/AnDTZtnjBm — Grof Zlojutro (@GrofDarko) June 4, 2024

Podsećanja radi, za reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen Arnautović je odigrao čak 111 mečeva i postigao 36 golova.

Uprkos tome što je uživao status velike zvezde, često se nalazio na meti kritika jer su pojedini sumnjali u njegovu posvećenost nacionalnom timu Austrije.

- Da li moje srpsko poreklo ima veze sa kritikama? Odgovor je jednostavan. Ljudi moraju znati da ja igram za Austriju, ali moja krv nije samo austrijska. Moj otac je Srbin, veći deo moje familije je srpskog porekla i ja zato mnogo volim Srbiju, baš kao što volim i Austriju. Moja majka je Austrijanka. Ovde sam odrastao i išao u školu. Moja familija je uvek bila poštovana u Austriji i nikad nije osećala ksenofobiju. Ja zato hoću da ljudi prihvate činjenicu - imam dva porekla i volim obe zemlje - rekao je jednom prilikom Arnautović.

On je pokušao dodatno da objasni i zbog čega nije izabrao Srbiju, iako ovu zemlju poštuje koliko i Austriju.

- Ako mi neko posle svega kaže "igraš za Austriju, rođen si u njoj, zašto onda ne voliš više Austriju", kazaću mu "izvini, ali u mom životu je oko mene više Srba". Svake godine ja sam po nekoliko meseci bio u Srbiji, a kad me tamo pitaju "zašto Austrija, zašto nisi igrao za nas" ja im kažem da sam ponosan i srećan što igram za njih. Mislim da se to može videti iz moje igre, jer uvek dajem 100 odsto sebe - rekao je Marko koji je istakao da to što ne peva himnu nije nikakva provokacija niti iskaz nepoštovanja.

