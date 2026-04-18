Kumstvo koje traje decenijama: Mihajlo Šaulić venčao i drugog Koletovog sina i nastavio porodičnu tradiciju (FOTO)
KUMSTVO koje traje tri decenije, utkano u pesmu, prijateljstvo i najdublje porodične veze, danas je dobilo još jedno posebno poglavlje.
Sin kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo Šaulić, nastavio je tradiciju svog oca i kumovao drugom sinu dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.
U Čačku, gradu koji je danas obasjan radošću, okupili su se najbliži prijatelji, kumovi i saradnici kako bi proslavili ljubav Vladimira i Milice. Svadbeno veselje okupilo je i sve članove porodice Šabana Šaulića, čije prisustvo se i danas oseća u svakom zagrljaju, u svakoj suzi i u svakoj pesmi. U Čačku se tako nalaze Gordana Šaulić, Mihajlo sa suprugom Marinom, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda i Bojan Vučković.
Priča ovog kumstva počela je pre tri decenije, kada su Šaban Šaulić i njegova supruga Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a zatim krstili njihovu decu Vladimira, Dušana i Tanju. Bio je to početak odnosa koji je nadilazio obične reči, odnos zasnovan na poverenju, ljubavi i neraskidivom prijateljstvu.
Nakon Šabanovog odlaska, njegov sin Mihajlo preuzeo je ulogu kuma, ne samo kao naslednik tradicije, već i kao čuvar uspomene. Pre četiri godine venčao je Dušana i Nađu, a danas, zajedno sa suprugom Marinom, stoji uz Vladimira i Milicu, potvrđujući da prava kumstva ne prestaju ona se prenose, čuvaju i neguju.
Uz porodicu Šaulić i danas stoji i kum Milenko, čovek koji je sa Šabanom delio i dobro i zlo. Njihovo prijateljstvo nije pokolebala ni tragedija, već ga je samo učvrstila. Ostao je uz porodicu pevača, kao što su oni bili uz njega i time još jednom pokazao šta znači pravo kumstvo.
Koliko je ta veza bila snažna, govori i činjenica da je Šaban Šaulić svom kumu posvetio pesmu „Kole pije vina i rakiju“, ostavljajući tako trajni muzički zapis jednog prijateljstva, kumstva i poštovanja.
Večeras, uz zvuke orkestra Borka Radivojevića, slavlje dodatno ulepšavaju i velike muzičke zvezde poput Jelene Rozge. Na veselju peva i pobednik „Zvezda Granda“, Nermin Handžić koji će za mladence i goste otpevati neke od najlepših Šabanovih pesama.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Ovo je istina: Ćana Mitrović se oglasila nakon vesti da se povredila (FOTO/VIDEO)
17. 04. 2026. u 20:59
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)