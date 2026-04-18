Poznati

Kumstvo koje traje decenijama: Mihajlo Šaulić venčao i drugog Koletovog sina i nastavio porodičnu tradiciju (FOTO)

Dušan Cakić

18. 04. 2026. u 17:20

KUMSTVO koje traje tri decenije, utkano u pesmu, prijateljstvo i najdublje porodične veze, danas je dobilo još jedno posebno poglavlje.

Foto: Privatna arhiva

Sin kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo Šaulić, nastavio je tradiciju svog oca i kumovao drugom sinu dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.

U Čačku, gradu koji je danas obasjan radošću, okupili su se najbliži prijatelji, kumovi i saradnici kako bi proslavili ljubav Vladimira i Milice. Svadbeno veselje okupilo je i sve članove porodice Šabana Šaulića, čije prisustvo se i danas oseća u svakom zagrljaju, u svakoj suzi i u svakoj pesmi. U Čačku se tako nalaze Gordana Šaulić, Mihajlo sa suprugom Marinom, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda i Bojan Vučković.

Priča ovog kumstva počela je pre tri decenije, kada su Šaban Šaulić i njegova supruga Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a zatim krstili njihovu decu Vladimira, Dušana i Tanju. Bio je to početak odnosa koji je nadilazio obične reči, odnos zasnovan na poverenju, ljubavi i neraskidivom prijateljstvu.

Nakon Šabanovog odlaska, njegov sin Mihajlo preuzeo je ulogu kuma, ne samo kao naslednik tradicije, već i kao čuvar uspomene. Pre četiri godine venčao je Dušana i Nađu, a danas, zajedno sa suprugom Marinom, stoji uz Vladimira i Milicu, potvrđujući da prava kumstva ne prestaju ona se prenose, čuvaju i neguju.

Foto: Privatna arhiva

Uz porodicu Šaulić i danas stoji i kum Milenko, čovek koji je sa Šabanom delio i dobro i zlo. Njihovo prijateljstvo nije pokolebala ni tragedija, već ga je samo učvrstila. Ostao je uz porodicu pevača, kao što su oni bili uz njega i time još jednom pokazao šta znači pravo kumstvo.

Koliko je ta veza bila snažna, govori i činjenica da je Šaban Šaulić svom kumu posvetio pesmu „Kole pije vina i rakiju“, ostavljajući tako trajni muzički zapis jednog prijateljstva, kumstva i poštovanja.

Večeras, uz zvuke orkestra Borka Radivojevića, slavlje dodatno ulepšavaju i velike muzičke zvezde poput Jelene Rozge. Na veselju peva i pobednik „Zvezda Granda“, Nermin Handžić koji će za mladence i goste otpevati neke od najlepših Šabanovih pesama.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

