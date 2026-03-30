TRI NOĆI SPOJILA I REKORD OBORILA: Goga Sekulić i dalje najtraženija u gradu gde su je hapsili (FOTO)

FOLK zvezda Goga Sekulić još jednom je pokazala zašto godinama važi za jednu od najtraženijih na estradi.

Foto: Privatna arhiva

Tri večeri, tri spektakla, jedan u Nemačkoj u centru Frankfurta i dva u Hrvatskoj, Našice i Koprivnica, obeležili su vikend za pamćenje. Na snimcima koje je pevačica objavila na društvenim mrežama jasno se vidi da su klubovi bili krcati, publika u transu, a atmosfera na vrhuncu od prvog do poslednjeg takta. Gde god da se pojavi, Goga pravi žurku za pamćenje, a publika joj uzvraća istom merom.

Njena popularnost ne jenjava godinama, a mnogi kažu da je ključ u tome što je ostala "žena iz naroda". Nikada nije glumila nedostižnu zvezdu, niti se ponašala umišljeno i upravo to publika prepoznaje i nagrađuje. Autentičnost i neposrednost učinili su je miljenicom širom regiona i dijaspore.

Goga iza sebe ima niz hitova koji se već decenijama pevaju u klubovima, na slavljima i veseljima. Pesme poput "Gaćice", "Seksi biznismen", "Vuče lopove", "Mesečar", "Može može", "Ljubavnica", "Tvoje oči" i druge, samo su deo repertoara koji publika zna od reči do reči.

Posebnu pažnju ovaj put privukao je njen nastup u Koprivnici u Hrvatskoj, gde je dočekana kao prava zvezda. Zanimljivo je da je upravo u tom gradu pre više od 15 godina imala neprijatno iskustvo kada je bila privedena zbog, kako se kasnije ispostavilo, ukradenog automobila koji je kupila.

- Bila sam 24 sata u zatvoru u Hrvatskoj jer sam kupila auto. Išla sam preko granice da ga podignem i mislila sam da kada isplatim i drugi deo, uzeću i drugi ključ, kad ono auto ukraden. Imala sam sreće da nisam bila u ćeliji, sedela sam sa načelnicom, ispadoh da sam bila u mafiji za krađu automobila - ispričala nam je pevačica.

Danas, godinama kasnije, Goga se na isto mesto vratila trijumfalno, pred prepunim klubom i publikom koja ju je dočekala ovacijama, što samo potvrđuje da vreme za nju ne prolazi, već radi u njenu korist.

