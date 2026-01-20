PEVAČ URADIO ONO ŠTO NIJEDAN MUŠKARAC NE ŽELI: Svi se pitaju da li mu je ovaj potez sada trebao (FOTO)

NAKON što je debitantski singl „Iluzije“ u samo dve sedmice prešao milion pregleda i lansirao ga među imena regionalne scene, Josip Čolić povlači potez koji malo ko očekuje i koji većina muškaraca izbegava celog života, potpuno ogoljavanje emocija.

Foto: Andreja Rezniček Mehun

Novi singl „Mogao sam“ nije sigurna karta, nije nastavak formule uspeha, niti pokušaj da se ponovi isti recept. Naprotiv, Josip bira teži put. Umesto samouverenog junaka, u prvi plan stavlja muškarca koji priznaje slabost, sumnju i strah od izgovorene istine. Onog koji je emocije godinama gušio, a sada ih pušta van, bez filtera.

Stihovi pesme govore o neizgovorenim rečima, o ljubavi koja se prećutala, o „mogao sam“ koji odzvanja kao kajanje, ali i kao hrabrost. To je ona vrsta muške ranjivosti koju retko čujemo u pop pesmama, jer traži priznanje poraza, a ne pobede. Upravo zato je publika reagovala snažno. Pesma već nakon nekoliko dana beleži odličnu slušanost na svim platformama, a komentari jasno poručuju da ovaj potez nije bio greška.

Posebnu težinu celoj priči daje saradnja s doktorom Feđom Imamovićem, autorom teksta i muzike, univerzitetskim profesorom, doktorom nauka i jednim od najtraženijih kompozitora na Balkanu. U industriji važi za čoveka koji tačno zna šta radi, ne samo kreativno nego i strateški. Iza njega su godine iskustva, ozbiljni projekti i uspešni poslovni potezi, zbog čega mnogi izvođači pokušavaju doći do njega. Ipak, poznato je da Imamović ne radi po inerciji niti po tržišnom pritisku, već bira isključivo one projekte i izvođače u kojima vidi dugoročnu vrednost i potencijal.

Upravo zato saradnja s Josipom nije slučajna. Njih dvojica predstavljaju spoj energija koji se retko viđa, mladalačka emotivna iskrenost i zrelost autora koji zna kako se gradi karijera, a ne samo hit. Josip Čolić nije samo još jedan izvođač u nizu, već projekat koji je Imamović svesno uzeo pod svoje, oblikujući mu muzički identitet, smer i priču.

"Mogao sam“ je samo jedno poglavlje u toj priči. Ceo album San, koji je u potpunosti autorski i produkcijski potpisao Imamović, već je završen i planiran za objavu do početka leta. Album donosi emotivno zaokruženu celinu i jasno pokazuje da se ovde ne radi o prolaznom uspehu, već o pažljivo građenom putu.

I tu se vraćamo na pitanje iz naslova. Da li mu je ovo sada trebalo? Nakon milionskog hita, mnogi bi igrali na sigurno. Josip nije. Uz snažnu autorsku i mentorsku podršku Feđe Imamovića, odlučio je da ide dublje i iskrenije. Reakcije publike, brojke i interes jasno pokazuju da je publika prepoznala tu hrabrost.

