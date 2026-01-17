KAJA OSTOJIĆ ZA "NOVOSTI": Kontakt sa publikom nema cenu (FOTO)

POPULARNA pop pevačica Katarina Ostojić Kaja iza sebe ima godinu obeleženu hitovima, kreativnim iskoracima. Više od dve decenije na estradnoj sceni, ostala je dosledna sebi, iskrena, radna i spremna da se menja.

Njena karijera je dokaz da uspeh ne dolazi preko noći, već se gradi strpljivo. Kaja danas stoji čvrsto, sigurna u svoj izbor, muziku koju stvara. O planovima za budućnost, inspiraciji, braku i unutrašnjem miru za "Večernje novosti" govori otvoreno, bez ulepšavanja, baš onako kako publika od nje i očekuje.

- Za ovu godinu pripremam nove pesme, spotove, takođe kavere nekih starih, dobrih, kako naših, tako i stranih pesama, koje takođe, planiram da ekranizujem. Ako sve bude onako kako sam planirala, moguć je i solistički koncert u ovoj godini... mislim da je vreme. Foto: Privatna arhiva

*U godini iza sebe imate veliki broj nastupa, a bili ste aktivni i u studiju. Šta vam je zahtevnije?

- Ništa vezano za moj posao ne pada mi teško, ali te dve stvari ne mogu da se porede. Obožavam kreativan rad i proces stvaranja neke pesme, ali kontakt s publikom nema cenu.

*Kantautor ste većine svojih numera, odakle crpite inspiraciju?

- Nisam baš većine, ali bih volela da u budućnosti bude taj odnos. Ne postoji recept za pisanje pesama, niti savršen tajming. Inspiracija može doći u vožnji, na treningu, ručku s prijateljima, putovanju, dok gledam film... Ona je svuda oko nas, ali nažalost, nije tako česta.

*Svoj mir pronašli ste na Kosmaju. Koliko vam prija beg tamo od gradske gužve i obaveza?

- Mir je svuda gde su porodica i dragi ljudi, a da li je to Kosmaj, Novi Beograd, Pariz, Njujork, manje je bitno. Od gužve ne mogu da pobegnem nikad, jer svakodnevno imam snimanja, gostovanja. Foto: Privatna arhiva

*U srećnom ste braku sa suprugom Milošem, koga ste dugo krili od javnosti. Imate li savet za one koji tek treba da stanu na ludi kamen?

- Ljubav je osnov svega, ali su neophodni i poverenje, poštovanje, razumevanje, strast, sitni znaci paznje. Sve ono što hranite, mora da raste, a mi hranimo ljubav.

*U vašem receptu za trajanje koji začin je najvažniji?

- Iskrenost. Bez nje, nema ničega. Ljudi to nepogrešivo umeju da prepoznaju i da nagrade. Budite ono što jeste, volite sebe sa svim svojim manama, prigrlite svoje nedostatke i verujte, vratiće vam se višestruko.

