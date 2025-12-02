Poznati

MOJA 25-ICA: Željko Vasić sa simfonijskim orkestrom svoje hitove pretočio u novo ruho (FOTO)

Dušan Cakić

02. 12. 2025. u 22:41

KANTAUTROR Željko Vasić je na sceni već četvrt veka, od kada je izašla pesma "Žena kao ti".

Foto: Novosti

Tim povodom on je organizovao promociju posebnog albuma "25ica" na kojoj je okupio prijatelje i saradnike među kojima je bilo i mnogo poznatih lica sa javne scene.

Foto: Novosti

Tokom svojih 25 godina karijere Željko Vasić otpeo je niz hitova poput "Zanjiši kukovima", "Lozinka za raj", Voli me i ne voli me", "Željo moja jedina" i mnoge druge hitove od kojih su neke i pop klasici.

Željko ovaj jubilej obeležava na mnogo načina, kako i dolikuje, a promociji albuma koji je snimio sa simfonijskim orkestrom prisustvoao je veliki broj zvanica, među kojima su bili Željkovi brojni saradnici, kao i pevači, tekstopisci...

Foto: Novosti

Tu su bili Aleksandar Sofronijević, Sale Tropiko, Aco Pejović, Haris Džinović, Sergej Ćetković, Nataša Mihajlović, Saša Milošević Mare...

Ovim povodom, svoje hitove je stavio na ploče jer tako se najbolje sluša i oseća njegova muzika. Ali znao je da će za taj ugođaj mnogima zafaliti gramofon. Zato je mislio i na to i napravio liniju gramofona specijalno za ovu priliku i ovaj jubilej.

Foto: Novosti

Željko je pripremio poseban video o svojim počecima i putu do ovihi 25 godina karijere. Zahvalio se svim saradnicima, a istakao je i da on nije lak za saradnju.

- Jako sam fokusiran i želim da bude onako kako sam zamislio. Bilo je napeto, ja nisam baš zgodan saradnik jer kada snimam, radim nešto, umem da budem i ovakav i onakav, što nema veze sa mnom privatno, ali u poslovnom smislu mogu da budem jako zahtevan i fokusiran - rekao je Željko za "Večernje novosti".

Posebno izdanje snimljeno je sa simfonijskim orkestrom, a to je kako kaže uradio prvi na ovim prostorima, ističući da nije bilo lako izabrati pesme koje će se naći na albumu.

- Kada je u pitanju album "25ica" stavio sam one numere sa kojima ja imam vezu nekako, počevši od "Žena kao ti" - zaključio je pevač.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

