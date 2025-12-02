MOJ BEOGRADE: "Tropiko" bend će se muzikom i pesmom odužiti fanovima za dve decenije karijere (FOTO)

JEDAN od najpopularnijih domaćih pop bendova „Tropico“, vlasnici 80 pesama i preko 40 spotova, nastupiće 29. decembra prvi put u MTS dvorani.

Foto: Bojan Petrović

Kako je nova pesma "Libero" nastala uoči koncerta, članovi benda su saglasni u jednom da će numeru obavezno svirati na koncertu 29. decembra.

- Možda će pesma biti izvedena i dva puta - istakao je Aleksandar Cvetković Sale za "Večernje novosti" i dodao:

- Ovih dana spremamo repertoar, a vrlo moguće da će Libero biti u prvih šest pesama na koncertu. Foto: Bojan Petrović

Nakon što su 2024. godine promovisali novi singl „Moj Beograde“, napravljen je uvod u izlazak novog albuma, a simbolično će i predstojeći koncert poneti isti naziv. Tom prilikom je, podsetimo, bend i najavio veliki koncert u prestonici „kako bi se odužli publici“, pa se čini da je taj momenat upravo došao ovim koncertom.

- To je baš 29. decembara, prvi put u životu MTS dvorana u novom ruhu. Mi smo nekad radili, ako se sećate, promociju jedne naše pesme i tada smo imali smo jedan mini koncert, to je bilo baš pre devet godina. Tako da mi je jako drago da je to sada ona, koja je intimnija, drugačija, nova, nova energija, jer smo radili Arenu, radili smo i Sava centar par puta, radili smo mnogo velike stvari, tako da, sa ovim prostorom ovde je slobodno mogu da kažem neki novi početak sa nekim novim pesmama. Imamo dosta pesama, tako da smo se baš baš poželeli.

Kako kažu, nakon dve decenije, nije lako odabrati repertoar za koncert, ali pevaće se sigurno najveći hitovi koji su obeležili njihovu karijeru. Bend se zato uveliko sprema za spektakl:

- Imaćemo repertoar, koji će biti i da se malo pusti koja suzica, i da se malo smejemo, i da malo pričamo, zapravo, prostor omogućava negde da se iskažemo kao umetnici i raduje nas taj bliski susret sa publikom - zaključio nam je Aleksandar.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć